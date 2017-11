Prázdné budovy mění na komunitní domy. Penzistům nabízí tvořivé dílny i tančení

Jižní Morava – Prázdné školy i nefunkční kina se znovu naplní, a to natrvalo. Nejen v jihomoravském příhraničí se totiž mění na takzvané komunitní domy, kde nacházejí nové bydlení aktivní penzisté. „Je tady dobrý kolektiv, pěkná zahrada a prostředí vůbec. K dispozici máme sušárnu, prádelnu a pohybové centrum. Prostě všechno, co člověk potřebuje,“ svěřila se například Pavla Godiaková.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Škvára

I s mužem se nastěhovala do nového komunitního domu seniorů v Hodoníně. Vznikl koncem září v budově, která dříve sloužila zvláštní a později soukromé vysoké škole. Lidem starším pětašedesáti let nabídl jednadvacet bytů. A společné vyžití. „Ve společenské místnosti se mohou nejen setkávat, ale také věnovat tvořivým dílnám či tanečkům. Od listopadu přibude v nabídce cvičení. Objekt je plně obsazený a máme i další žádosti,“ přiblížila vedoucí hodonínského odboru sociálních věcí Michaela Klepáčová.

Stejný projekt připravují i v sousedních Ratíškovicích, kde se na komunitní dům s třiadvaceti byty a bezbariérovým přístupem promění staré kino a obecní dům Komunál.

Podle ratíškovického místostarosty Radima Šťastného mají zájem o tento typ bydlení kromě místních také lidé ze sousedních Vacenovic a Milotic. „Máme stavební povolení. V lednu chceme začít s demolicí, připravíme místo a podáme žádost o dotaci,“ sdělil.

Komunitní domy podporuje ministerstvo pro místní rozvoj. Na nové žádosti, které lze podat do pátého ledna, vyčlenilo dalších 140 milionů korun. „Nájemní smlouvu je možné získati v době ekonomicky aktivního života, protože věkový limit je snížený na šedesát let,“ upozornil mluvčí rezortu Vilém Frček.

Nové zázemí pro důchodce chtěli letos stavět také v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku. Měli už přiklepnutou jedenáctimilionovou dotaci, ale radnice ji nakonec vrátila. „Podmínky – výstavba do deseti měsíců a dotaci prostavět do tří – byly pro nás zcela nepřijatelné,“ řekl starosta Miroslav Miloš s tím ani předpokládaných čtyřiceti milionů by se město nevešlo. Do tendru se přihlásil jediný uchazeč a zakázku si nacenil na dvaapadesát milionů korun.