Deník Rovnost položil všem postupujícím senátorským kandidátům ve čtyřech obvodech na jihu Moravy stejnou otázku:

Proč by měli lidé ve druhém kole dát hlas právě Vám?

Tomáš Třetina

TOP 09, obvod 54, Znojmo

Protože Znojemsko potřebuje odhodlaného senátora, který má širokou podporu stran, hnutí, ale i osobností. Spolupráce, o kterou se opírám já, je klíčová pro to, abych mohl pomoci projektům, které tu stojí, jako je obchvat Znojma nebo záchrana Louckého kláštera. Když se povedlo se zámkem v Krumlově, půjde to i jinde. Rád bych všechny požádal o hlas, protože můj program oslovil lidi jak ve Znojmě, kde jsem první kolo vyhrál, tak na našem venkově. Je to pro mě závazek. Slibuji, že o Znojemsku i v Praze bude slyšet. Nezapomeňte prosím, že žádné lísky nepřijdou domů. Volby ale přesto v pátek a v sobotu jsou a vše dostanete ve volební místnosti.

Jan Grois

SOM, obvod 54, Znojmo

Milí voliči, pokud chcete, aby Znojemsko v Senátu reprezentovala TOP 09 zastoupená člověkem, který souhlasí s povinnými kvótami pro přijímaní migrantů a souhlasí se zrušením české měny v době, kdy by přechod na Euro ohrozil nízkopříjmové skupiny, jako jsou matky samoživitelky nebo senioři, volte Třetinu. Pokud s těmito nesmysly nesouhlasíte, pokud chcete mít v Senátu nadstranického kandidáta, který hájí zájmy všech a ne jen TOP 09, dejte hlas Janu Groisovi. Přijďte k volbám. Váš hlas bude potřeba.

Roman Kraus

ODS+TOP 09, obvod 60, Brno-město

Protože vědí jasně, co ode mne mohou očekávat a to se o mé soupeřce říci nedá. Protože se za mě nikdy nebudou muset stydět, a to na dnešní politické scéně není běžný jev. Protože jako člen klubu ODS budu moci v Senátu posílit roli pojistky proti nezodpovědným rozhodnutím současné vládní koalice. Tu možnost paní Šabatová mít nebude.

Anna Šabatová

Zelení+Idealisté+Senátor 21, obvod 60, Brno-město

Nabízím bohaté zkušenosti z praktického života, z oblasti sociálních služeb, ombudsmanskou zkušenost se státní zprávou při řešení jednotlivých případů a v neposlední řadě také znalost toho, jak fungují zákony. Kdy stačí třeba zákon pouze jinak vyložit a kdy je ho potřeba změnit. Mám za sebou také šestileté pedagogické působení na Katedře sociální práce, kde jsem učila budoucí sociální pracovníky, jak se bude promítat ochrana lidských práv do jejich každodenní práce. Do práce se seniory, pro lidi s postižením a při ochraně dětí. Přitom ale celoživotně sleduji to, co se běžně nazývá politikou.

Jaroslav Klaška

KDU-ČSL, obvod 57, Vyškov

Intenzivně pracuji na rozšíření D1, obchvatech Bučovic a Blučiny a řešení kolon u Slavkova. V Senátu chci aktivně řešit životní prostředí, dostupné bydlení i další témata. Především ale budu chránit demokracii a svobodu. Chci obnovit důvěru v Senát a bránit různým pokusům „ohýbat“ demokracii podle potřeb momentální vlády. Berme Senát vážně! Jako bývalý starosta a poslanec nabízím zkušenosti, akčnost, schopnost řešit a dotáhnout problémy. Prosím přijďte mě podpořit, jako senátor budu mít silnější hlas.

Karel Zitterbart

STAN, obvod 57, Vyškov

Nyní budu opět navštěvovat vesnice a města regionu, potkávat se s lidmi a hovořit o svých vizích a plánech pro Senát. Díky svým dlouholetým zkušenostem lékaře vím, že potřebujeme vyřešit dostupnou zdravotní péči, férové sociální služby, chránit přírodu. To vše potřebuje senátora, který bude zde i v Praze trvale aktivní a bude krok po kroku plnit svůj program a hájit zájmy voličů. To Vám mohu slíbit, neboť do čeho se pustím, to dělám pořádně. Děkuji za důvěru a prosím o podporu ve druhém kole volby.

Ivo Valenta

Soukromníci, obvod 81, Uherské Hradiště

Výsledek je pro mne vysvědčením mé dosavadní práci a signálem, že lidé sledují mé aktivity v Senátu i v regionu. Chci dokončit rozdělaná témata a za Slovácko se nadále bít. Mou výhodou je, že nejsem členem žádné strany, proto jsem otevřen všem názorům. Výčet mých cílů by byl dlouhý – chci například férové úhrady ve zdravotnictví, které považuji za klíčové, nechci nové spalovny v Uherském Hradišti, chci dotáhnout do konce rekonstrukci věznice a nadále bojovat proti nesmyslným zákonům a nařízením.

Josef Bazala

KDU-ČSL, obvod 81, Uherské Hradiště

Jsem zkušený starosta, který umí prosadit a realizovat konkrétní projekty. Zároveň jsem folklorista, který miluje lidovou kulturu a zvyky. Díky této vášni jsem projel region křížem krážem. Vím, co nás trápí a také mluvím s lidmi, jak ty věci změnit. Navíc naše životy nejvíce ovlivňuje obec. Poslanci a senátoři často zapomínají na to, že obcím musí práci usnadňovat. Proto kandiduji, abych své znalosti a zkušenosti zužitkoval v Senátu a hájil tam zájmy lidí našeho regionu. Předem děkuji za podporu.