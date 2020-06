Před sto padesáti lety se narodil politik a advokát Vilém Veleba

Sto padesát let uplyne v pondělí od narození advokáta a politika Viléma Veleby. Do Znojma přišel jako mladý advokátní koncipient. Zapojil se do života tehdejší české menšiny ve městě, založil Znojemskou matici a vydával první český časopis ve Znojmě, týdeník Moravský jih. Byl také dlouholetým starostou Besedy Znojemské a Sokola. V letech 1905 – 7 byl poslancem Říšské rady. V roce 1918 byl zvolen prvním předsedou Národního výboru ve Znojmě.

Vilém Veleba, znojemský advokát a politik. | Foto: wikipedia. org