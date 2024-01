Teploty až deset stupňů pod bodem mrazu. Tak vypadalo pondělní ráno na Znojemsku. V noci na úterý mohou klesnou teploty až k minus patnácti stupňům Celsia.

Na jihu Moravy klesnou v noci z pondělí na úterý teploty k patnácti stupňům pod nulou. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Znojemsko má před sebou mrazivý týden. Zejména v noci a ráno mohou teploty klesat hluboko pod nulu. Od úterý do čtvrtka by mělo být spíše jasno. V pátek bude obloha oblačná a místy se objeví sněhové přeháňky. O víkendu mohou být četnější, zejména pak na severu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

Na většině území se v pondělí budou nejvyšší teploty pohybovat od minus sedmi do minus tří stupňů Celsia. „Výrazný pokles teplot zatím podle meteorologů omezí velká oblačnost. Povane také silný vítr, v nárazech může mít až sedmdesát kilometrů za hodinu. Hrozí proto tvorba sněhových jazyků, na Moravě i závějí," sdělila Jitka Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

V úterý přes den by nejvyšší teploty měly být minus šest až minus dva stupně. Ve středu bude nepatrně tepleji, stále ale pod nulou. Ve čtvrtek pak budou maxima minus čtyři stupně až nula a od severu se začne postupně zatahovat.

V pátek ovlivní podle meteorologů počasí na jihu Moravy další arktický vzduch. Podle aktuální předpovědi se nejvyšší denní teploty budou od pátku pohybovat kolem nuly. Místy se objeví sněžení nebo sněhové přeháňky, na severu budou četnější.