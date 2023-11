O nastávajícím prodlouženém víkendu se značně ochladí v celém Česku. Meteorologové předpovídají také dešťové přeháňky, které se mohou měnit ve sněžení, a to i v nejnižších polohách. Milovníci sněhu se tak nadílky mohou dočkat i na jižní Moravě.

Meteorologové předpovídají na následující víkend sněžení i v nejnižších polohách Česka. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

V pátek začne do České republiky proudit studený vzduch od severu. „Zejména západní a severozápadní polovina Čech by si mohla od vyšších poloh a na horách užít zasněženého pátečního rána a dopoledne,“ uvedli meteorologové s tím, že páteční ranní i nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od dvou do šesti stupňů Celsia.

K většímu ochlazování dojde na jižní Moravě v pátek odpoledne a večer. To se teploty v kraji budou podle předpovědí pohybovat těsně nad bodem mrazu. Vzhledem k tomu, že meteorologové předpovídají déšť, mohou lidé čekat sněhovou pokrývku, a to i v nejnižších polohách. „Srážky budou přecházet ve sněhové postupně i nížinách, ale to patrně až později během dne,“ potvrdili odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.

V sobotu bude ochlazení ještě větší, to se teploty mají podle předpovědí pohybovat pod nulou. „Šance na sněhové vločky je i v nejnižších polohách. Tento stav bude trvat do neděle,“ předpověděli meteorologové.

Zájemci mohou předpověď sledovat například na interaktivní mapě Českého hydrometeorologického ústavu.