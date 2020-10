Městský úřad ve Znojmě nabízí lidem vyřízení jejich záležitostí na obou pracovištích v ulici Obrokové i Pražské v pondělí od osmi do jedné a ve středu od dvanácti do pěti.

Obyvatelé Moravského Krumlova a okolních vesnic mohou na úřad zajít v pondělí a ve středu od osmi do jedné hodiny.

V Miroslavi otevřou v pondělí i ve středu od dvanácti do pěti hodin. Lidé z Jevišovic a okolí mohou zajít na městský úřad v pondělí i ve středu od deseti do dvanácti hodin a od dvou do pěti hodin.

Městský úřad v Hrušovanech nad Jevišovkou přivítá klienty a žadatele také v pondělí a ve středu, využít mohou dobu mezi devátou a jedenáctou a také mezi druhou a pátou.