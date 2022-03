Rekonstrukce části národní kulturní památky trvala dva a půl roku, vzniklo z ní kulturní Centrum Louka. „Čekalo nás jedno překvapení za druhým. Kde se ťuklo do zdi, tam se něco skrývalo. V přízemí, kde je dnes informační turistické centrum, byl například ve zdi schovaný románský sloup, který jsme obnažili i s původní úrovní podlahy,“ uvedla městská architektka Iveta Ludvíková. Na dalších místech pracovníci narazili na řadu kosterních pozůstatků, včetně batolete z dvanáctého století.

Své znalosti a nadšení spojili památkáři s architekty. Znojmo, jenž památku získalo před lety do vlastnictví, našlo peníze díky přeshraniční spolupráci s rakouským městem Retz. „Díky tomu jsme získali 1,85 milionu Euro. Rekonstrukci Staré školy považujeme za začátek obnovy celého kláštera, rozhodující budou peníze,“ oznámil při oficiálním otevření starosta Jakub Malačka.

Vlakem ze Znojma do Brna do půl hodiny? Bude to pecka, řekl starosta Malačka

Do nově zpřístupněného Centra Louka zavítají nejen turisté, ale i místní. K dispozici jsou prohlídkové okruhy, chybět nemají ani dílny na řemeslné workshopy či víceúčelový sál až pro dvě stě lidí k pořádání koncertů nebo třeba i svateb. A také informační centrum. „Zájemce provedeme další poutavou historií města, budou si tu ale moci koupit i vstupenky na kulturní akce. V této části města taková služba chyběla,“ uvítala šéfka znojemského infocentra Lucie Binko.

Díky spolupráci s římskokatolickou farností Louka se návštěvníci podívají také do přilehlého kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava, do něhož vstoupí stejnými dveřmi jako dříve řeholníci – z prostoru takzvaného rajského dvora.

Budova Staré školy v Louckém klášteře:

Za více než 800 let své existence prošla složitým stavebním vývojem.

Z velké části jedná o původní klášterní budovu ze 13. století.

Na školu byl objekt předělán počátkem 19. století přestavbou zbytků posledního stojícího křídla středověkého premonstrátského kláštera.

Rekonstrukce trvala 2,5 roku, stála 71 milionů korun.

Z přeshraničního projektu COL s rakouským Retzem získalo Znojmo na obnovu 1,85 milionů EUR.

Podle ředitele Znojemské Besedy Františka Koudely se mohou lidé těšit na první koncerty už v úterý, v jednání je také koncert oblíbeného Hudebního festivalu Znojmo. „Zájemci navštíví i výstavu Trnkova zahrada nebo řadu řemeslných dílen,“ naznačil Koudela budoucí program.

Ubytování s výhledem na zámek. Jelen ve Vranově je Penzionem roku

Za návštěvu podle architektů Radima Musila a Vratislava Zíky stojí i samotná památka. „Je to kronika historických stylů, které se postupem času vepsaly do celé stavby. Někteří pamětníci zavzpomínají na dobu, kdy sem chodili do školy. Je ale i mnoho těch, kteří uvnitř ještě nikdy nebyli,“ nechala se slyšet dvojice, jež měla úpravy na starosti.

S návštěvou počítá například Jarmila Pokorná. „Pamatuji si, že to bývalo studené místo, nijak útulné. Jsem zvědavá, jak to rekonstrukce změnila,“ plánuje prohlídku žena ze Znojma.