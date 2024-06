Koupi staré hasičárny schválilo v únoru letošního roku šestnáct z jednatřiceti zastupitelů, tedy nejmenší možná většina. „Přestavba může městskou pokladnu stát stovky miliónů korun, aniž by město zároveň řeklo, co bude dělat s dalšími prázdnými objekty ve svém vlastnictví. Rozhodli jsme se na pondělním zasedání zastupitelstva podat návrh na vyhlášení místního referenda,“ sdělil lídr opozičního hnutí Pro Znojmo Jiří Kacetl.

Město pokračuje v přípravách tak, aby do budovy v budoucnu mohlo přesunout úředníky. „Dochází k digitálnímu zaměření budov a dáváme dohromady požadavky jednotlivých odborů, které by se měly do hasičárny přesunout. To vše bude sloužit jako podkladový materiál pro architekty pro další potřebné práce při projektování budoucí podoby nového úřadu,“ sdělil na dotaz Deníku mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Přesun úředníků je podle představitelů města nutný kvůli nevyhovujícímu stavu kanceláří na náměstí Armády i končící smlouvě na prostory v budově Policie České republiky v Pražské. Umístit jich bude nutné na tři stovky.

Při samotném schvalování záměru koupě hasičárny padla informace o tom, že správní odbor, který nyní sídlí v Pražské ulici v policejní budově, navštěvuje v úřední dny až osm set lidí za den. „Na parkovišti se za den vystřídá i sto padesát aut. Náš záměr nezatíží dopravu a lidé pohodlně zaparkují,“ poukázala tehdy starostka Ivana Solařová s tím, že Znojmo usilovalo o objekt již roku 2018 formou bezúplatnému převodu. Tehdy ho ale chtělo využít pro skladovací prostory pro úřad i své příspěvkové organizace.

Podle opozičního zastupitele a bývalého starosty Jakuba Malačky jsou ve hře tři varianty, a to využití budovy České pošty na Horním náměstí, oprava prostor na náměstí Armády nebo využití hasičárny. „Nevím, v čem je problém, pojďme se zeptat lidí, znát jejich názor je přece lepší cesta,“ uvažoval.

Jak doplnil, město budovu bývalé hasičárny kupuje, nebude tam tedy další omezení pro nakládání. Město bude vlastníkem, lze změnit územní plán a dát v místě prostor komerci,“ zmínil Malačka.

Jiří Kacetl doplnil, že otázka budoucího úřednického komplexu za desítky až stovky milionů korun nebyla v programu ani jednoho z politických subjektů tvořících koalici. „Rada města by si proto měla od občanů vyžádat potvrzení toho, zda postupuje v dané otázce správně. Spojení místního referenda s krajskými volbami by bylo ideální. Nevznikly by žádné výrazné náklady navíc,“ shrnul Kacetl.

Návrh na vyhlášení referenda v pondělí neprošel. Pro bylo dvanáct zastupitelů, proti šest a devět se zdrželo hlasování.