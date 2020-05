„Staticky je v pořádku, ale už potřebuje rozsáhlejší údržbu. Aktuálně soutěžíme firmu a hned poté začne oprava. Ta by měla trvat přibližně dva měsíce,“ sdělil místostarosta Znojma Jakub Malačka.

O zrezivělé konstrukci lávky informoval Znojemský deník Rovnost už v létě 2018. Na místě se tehdy byl osobně podívat také stavební inženýr Jaroslav Dvořák. „Po vizuální prohlídce lze konstatovat, že koroze již není jenom povrchová a že zasahuje do hloubky kovu řádově jeden až dva milimetry. Odborným odhadem lze konstatovat, že do roka by bylo dobré udělat opravu s novou povrchovou úpravou,“ řekl tehdy Dvořák.

Významnějších oprav se v roce 2009 dočkala jen mostovka lávky. Od té doby město lávku prakticky neudržuje.