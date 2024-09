Obyvatele Znojma vyzval, aby byli obezřetní. „Situace je pod kontrolou, ale nepolevujeme v monitoringu ani přípravách,“informoval ve čtvrtek o výsledku zasedání povodňové komise starosta města Znojma František Koudela.

Z pátečního zasedání vyplynulo, že žádné domy zatím nejsou v bezprostředním ohrožení, Povodí Moravy na Vranově cíleně zvýší upouštění na cca 110 m3 za sekundu. „Postupně se zvýší upouštění i ve Znojmě. Limit na průtok, který neohrozí nemovitosti je 130 m3 za sekundu. Preventivně jsme spustili pytlování a pořizujeme další pytle. Nebudou se zatím vydávat jednotlivcům. Toto je potřeba řídit centrálně," poukázal místostarosta Jakub Malačka.

Varoval, že mohou být částečně zaplavené zahrady v záplavovém území a lidé mají schovat do bezpečí věci, které by mohl yuplavat. Týká se to i aut.

Jak již ve čtvrtek starosta Koudela vysvětlil, kdekoliv se Dyje vylévá, jedná se o řízený proces. Povodí Moravy opouští množství vody z Vranovské i Znojemské přehrady. „Ve čtvrtek kolem sedmé hodiny odtékalo z nádrže U Obří hlavy přes sto kubíků vody za sekundu,“ doplnil informaci místostarosta Znojma Jiří Kacetl.

V pátek už bylo vody méně a hladina řeky v korytě pod přehradou se snížila. „Smyslem toho všeho je připravit si ve Vranovské přehradě dostatek volného prostoru pro očekávané enormní srážky, které mají přijít od pátku až do neděle," vysvětlil Kacetl.

Upřesnil, že přítok do Vranovské přehrady z Dyje a Želetavky byl kolem tří kubíků za sekundu. Stav vody a průtok lze sledovat na webu Povodí Moravy, kde čísla vodohospodáři průběžně aktualizují.