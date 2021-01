Registrace pro očkování nejen přes internet. Pracovníci jihomoravského krajského úřadu vytvořili i bezplatnou telefonní linku s číslem 800 129 921. V provozu bude od 15. ledna, kdy se spustí covidový očkovací rezervační systém pro lidi ve věku osmdesát a více let. Ke stejnému účelu slouží i celostátní linka 1221.

Přejít do galerie

V záložní nemocnici na BVV začalo očkování proti covidu 19. | Video: Deník / Pavel Podešva

Krajská linka bude dostupná v pracovní dny od osmi do čtyř hodin odpoledne. Její provoz zabezpečí až pětice operátorů, která musí být připravena na tisíce telefonátů. Na jihu Moravy se totiž dle posledních dostupných údajů nachází přes pětapadesát tisíc lidí ve věku osmdesát plus. „Budeme připraveni to v záložní nemocnici rozjet. Obavy máme spíše z toho, zda bude mezi osmdesátníky o očkování dostatečný zájem,“ sdělila mluvčí bohunické nemocnice Veronika Plachá