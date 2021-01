Někdejší letní koupaliště v Hrušovanech nad Jevišovkou už zničil čas a je v neopravitelném stavu. Lidem chybí. „Uvítali bychom nové, v létě se nemáme kde s vnoučaty koupat,“ poznamenala například Anna Demlová.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Archiv

Podle starosty města Miroslava Miloše, by se ho lidé mohli dočkat do pěti let.