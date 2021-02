Dobrá zpráva pro pendlery, cestující za prací do Rakouska. Od pondělí 1. března jim rakouská strana otevře druhý hraniční přechod Hnanice-Mitterrezbach.

Rakousko otevře hraniční přechod Hnanice. | Foto: zdroj: noen.at

Zatím jen v omezeném režimu a to každý všední den od 5.00 do 10.00. „Podle informací rakouské policie ho budou moci využívat k cestě do Dolního Rakouska chodci, cyklisté, motocyklisté, osobní a nákladní automobily s celkovou hmotností do tři a půl tuny. Cesta se tak o hodinu zkrátí především pendlerům dojíždějícím za prací do Retzu a Hornu. Doposud totiž museli jezdit přes jediný otevřený přechod v Hatích, přejezd hranice tam sužují i dvouhodinové kolony. „Akorát odpoledne budeme muset cestovat zpátky přes Hatě,“ komentoval zprávu na stránce pendlerů Bronislav Mahdal.