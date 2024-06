Situace ve Znojmě se podle Malačky zhoršuje a město musí vyslat jasný vzkaz. Po dobu čtrnácti dnů nebo tří týdnů by podle něj měla hlídka strážníků setrvat na hřišti u Základní školy Mládeže. „Ať nesledují zaplacené parkování a soustředí síly do této oblasti. V září můžeme vše vyhodnotit,“ vyzval opoziční zastupitel.

Zvýšit strážníkům mzdy tak, aby se naplnily stavy, investovat do kamer i dopravních prostředků. Tak mluvil o pomoci městské policii ve Znojmě radní Radomír Kaman. „Znojmo se stává nebezpečným městem. V ulicích je řada problémů , slýchám stížnosti od obyvatel města. Přimlouvám se za investování do městské policie, strážníci to nemají totiž vůbec jednoduché,“ zmínil Kaman.

Potyčky v centru

S problémovým chováním se nesetkávají strážníci či asistenti prevence jen na hřištích, ale řeší i stížnosti podnikatelů v centru Znojma. „Problém není jednoduchý. Ve Znojmě se objevili Romové z Brna, skupiny mají spory. Často se bijí mezi sebou. Vše obvykle řeší na veřejnosti,“ připomněl ředitel Městské policie Znojmo Milan Kovárník.

Doplnil, že zaznamenali potyčky i problémy v partnerském soužití. Oznámení putují na přestupkový odbor. „V ulicích se snažíme být jim v patách a sledujeme, zda poruší vyhlášku nebo zákon. Mám na mysli hlasitý hovor, odhozený nedopalek cigarety nebo plechovku. Znepříjemňujeme jim pohyb po městě, což je součástí naší taktiky,“ podotkl šéf strážníků.

Situace na hřišti

K situaci u Základní školy Mládeže zmínil, že zakázat komukoli vstup na hřiště nelze. Strážníci se tam občas objeví, vyčlenit ale hlídku na celé odpoledne není podle Kovárníka možné kvůli personální situaci. Slíbil ale pokrýt exponované časy, k jejich určení má pomoci rozhovor s ředitelkou školy Romanou Loydovou. „Naši lidé jsou přetížení, máme devět lidí pod stav. A není jen centrum města. Řešíme navíc i požadavky obyvatel z okrajových částí, jako je Holandská, Přímětice nebo Mičurinova,“ vyjmenoval.

Hřiště naproti Základní škole Mládeže ve Znojmě.Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Ředitelka školy na dotaz Deníku upřesnila, že hřiště je pro veřejnost přístupné až kolem čtvrté odpoledne. Je to tak proto, aby se nemísili návštěvníci a děti, které navštěvují družinu. „Provoz hřiště monitoruje správce, pokud bude situace neúnosná, zavolá městskou nebo státní policii. Všichni návštěvníci musí dodržovat pravidla provozu školního hřiště,“ upozornila Loydová.

Problémů na hřišti i v centru města podle Kovárníka v posledních dnech ubylo. „Máme připravené další kroky, ale nechci je zveřejňovat z taktických důvodů. Každopádně jednáme s vedením města i Policií České republiky, abychom se dohodli na společných hlídkách,“ prozradil Kovárník.

Další opoziční zastupitel, Vlastimil Tima, přiblížil vlastní zkušenost. „Bydlím nedaleko zmiňovaného hřiště. Děti tam chodily, teď se bojí a koukají na ně za oknem. Je to škoda. Sám jsem chtěl získat důkaz o tom, co se na sportovišti děje. Ale nedokázal jsem to. Na hřiště vtrhla početná skupina lidí a další vše sledoval a hlídal z auta, jak to všichni ve Znojmě známe. V takové situaci mobil prostě nevytáhnete,“ pokrčil rameny Tima s tím, že by mohla strážníkům pomoci například bezpečnostní agentura.

Zda je to pro město řešení nebo ne, jasně na zastupitelstvu nezaznělo. Starostka města Ivana Solařová potvrdila, že ve spolupráci se strážníky řeší letní sezonu a bavit se budou i o této variantě. „Scházíme se s vedením městské policie na pravidelných schůzkách. V plánu je nyní i setkání s policisty právě ohledně zdvojených hlídek,“ řekla s tím, že město přidalo strážníkům peníze na kamery.

Modernizace kamer

Právě moderní přenosné kamery by podle šéfa strážníků pomohly s identifikací případných pachatelů. „Máme vytipovaných dvanáct bodů, kam se kamera nainstaluje. Vázne to na vyhodnocení grantu a reálném dodání kamer. Zvážit lze i pevnou kameru,“ uvažoval Kovárník. Upozornil, že městská policie má šest až sedm kamer za hranicí životnosti.

Stížnosti na narušování pořádku v parcích a klidu v ulicích se opakují každoročně a gradují zejména v letních měsících. Deník o situaci opakovaně informoval.

Posily do týmu

Sehnat nové kolegy do řad Městské policie Znojmo pomáhá nová kampaň. Město slibuje náborový příspěvek ve výši sedmdesát tisíc korun.