Jenže názory Jihomoravanů na navrhovanou změnu se různí. Například Libor Malovaný z Hodonína by dal přednost tomu, aby volebním dnem byla sobota. „Díky jednodenním volbám by mělo dojít k úsporám. Preferoval bych hlavně sobotu. V neděli si chtějí lidé už doma odpočinout a naopak pátek je ještě hodně pracovní. I z vlastní zkušenosti vím, že když člověk pracuje třeba na dvanáctky, tak mu pak nemusí vyjít čas na to, aby odvolil. Po celotýdenní dřině se bude člověku těžko pospíchat, aby se v pátek rychle dostal do volební místnosti,“ přiblížil svůj názor živnostník, který ale vyzkoušel i brzké vstávání o třetí ranní coby řidič rozvážející po okresu pečivo i v sobotu dopoledne.

Pro sobotu je také obyvatel jiné části příhraničního okresního města, Jaroslav Kolísek. „Dal bych přednost sobotě, i protože o víkendu se nemusí předčasné zavírat školy, úřady jako volební místnosti a v ten den má převaha občanů volno,“ nastínil výhody soboty Kolísek.

O variantách jednodenního hlasování se vedou často debaty i u rodinného stolu. „Každopádně od začátku se mně ta myšlenka líbila. Rozhodně to volby zlevní. Je mi ale celkem jedno, který den se volby uskuteční. Když se chcu zúčastnit, čas si najdu. Manželka preferuje pátek. Z důvodu spojení účasti na volbách a cesty třeba z práce. V sobotu jí to přijde lehce omezující, to zase kvůli výletu, práci na zahradě, na poli a podobně,“ uvedl Jakub Bábík z více než dvoutisícových Vacenovic.

Při posledních volbách, tedy při druhém kole hlasování o nové hlavě státu, přesáhla volební účast v Jihomoravském kraji lehce sedmdesát procent. Podle orientačních dat k volební účasti mělo ale v pátek kolem jednadvacátého hodiny odvoleno přes jednapadesát procent voličů.

Ministerstvo vnitra obhajuje změnu v jednodenní volby mimo jiné právě tím, že se předejde spekulacím, co se může dít v noci ve volebních místnostech. "Myslím si, že jednodenní volby by mohly být výhodnější. Hlavně z důvodu, že se nemusí na noc schovávat urny. Z hlediska výběru dne je to složitější. V pátek je omezující to, že lidi jsou ještě v práci. Na druhou stranu je to asi lepší varianta pro Čejkovjáky. Pokud by byly volby v sobotu v období polních, vinohradnických prací, někteří by asi pravděpodobně šli na pole nebo do vinohradu místo k volbám. Ale bude to člověk od člověka. Čas si člověk dokáže najít vždycky, když chce a pokládá volby za důležité," sdělil svůj pohled Pavel Gal z vinařských Čejkovic.

Naopak někteří oponenti upozorňuje na možnou únavu členů volební komise při sčítání hlasů krátce před půlnocí. Na současný dvoudenní model je zvyklý například Dan Kordula, rodák z nejlidnatější jihomoravské vesnice, z Ratíškovic. „Osobně nevím, proč by se mělo volit jenom jeden den? Možná je to zvyk, ale myslím, ze jednodenní systém přinese malou účast. Otázkou je, která strana z toho bude těžit více. Můj volební den je pátek, ať mám volný víkend,“ vyjádřil se Kordula.