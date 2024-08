V Lahoferu lidé zaplatí za plastovou lahev o objemu litr a půl sto padesát korun, litr je tedy za sto korun.„Je také možné objednat si jen na ochutnání do kelímku,“ sdělil za vinařství Jaroslav Chaloupecký, který má na starosti marketing a degustace.

Od neděle do středy je Vinařství Lahofer otevřené od devíti ráno do šesti večer, ve čtvrtek od devíti do pěti a v pátek a sobotu až do deseti hodin večer.

V areálu Louckého kláštera ve Znojmě koupí lidé burčák ze Znovínu Znojmo od 30. srpna a následně každý víkend až do konce září. Litr přijde na sto korun.

Podle vinařů letos hrozny na Moravě dozrávají zhruba o dva týdny dřív. Důvodem je teplé jarní počasí. Sklizeň je v začátcích.

Jako burčák lze označovat pouze nápoj z českých hroznů. Pokud se vyrábí ze zahraničních hroznů, musí nést označení částečně zkvašený hroznový mošt. Burčák j emožné prodávat od 1. srpna do 30. listopadu.