Prodejnu v Únanově zbourají, postaví místo ní sportovní halu za 27 milionů

Místo současných plesnivějících kabin pro fotbalisty velkorysá sportovní hala pro všechny. To je horký plán vedení Únanova na Znojemsku.

V Únanově plánují postavit sportovní halu za 27 milionů korun, začít by mohli do tří let. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková