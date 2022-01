Podle zemědělce Iva Pokorného z Pomony Těšetice si Marian Jurečka nemohl vybrat lepšího kandidáta. „Zná problematiku venkova a zemědělství, jako starosta v tomto ohledu udělal kus práce. Je to vzdělaný a moudrý člověk. Myslím, že nemůže zklamat,“ nemá pochybnosti místní farmář.

Vycházel i ze znalosti celé Nekulovy rodiny. „Jsou to pracovití, obětaví a nadšení lidé,“ dodal Pokorný.

Že by se katapultování bývalého starosty Těšetic do nejvyšší politiky projevilo přímo v obci si nemyslí. „Není cílem vrcholové politiky, aby měla lokální dopad, protekce žádná nebude. Přeji, aby se mu dařilo,“ dodal Pokorný.

Vyjádřil názor, který zřejmě sdílí většina obyvatel. „Jen málokteré obci se podaří, aby se její starosta stal ministrem. Lidé, s nimiž jsem mluvil to vnímají jako výjimečnost a jsou na to hrdí a pyšní,“ řekl Deníku Rovnost Pavel Worbis.

Podpořím malé a střední zemědělce, říká budoucí ministr Nekula z Těšetic

Cení si toho, že Zdeněk Nekula bude dál v obci pomáhat, tentokrát ale v roli místostarosty. „Jen jsme si to prohodili, nenechal nás na holičkách. Potřebujeme dokončit rozdělané projekty. Loni jsme například kolaudovali nový obecní úřad, zbývá k němu dodělat cestu. Chtěli bychom to stihnout do podzimních komunálních voleb,“ nastínil Worbis. Zvažuje také, že se o pozici starosty bude na podzim opět ucházet.

Se svým předchůdcem Nekulou obnovovali polní cesty, vysazovali aleje. „Bylo to hned poté, co předchůdce ministr zemědělství Miroslav Toman prosadil snížení ploch pro pěstování jednodruhových kultur na třicet hektarů. V Těšeticích jsme tak o krok vpředu,“ uvedl Nekula k příkladům slibované spolupráce s novou ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou.

Plánuje zastropování dotací pro holdingy a podporu drobných zemědělců. „Po celou dobu izolace jsme tvořili vládní program, který představíme během několika dnů,“ ujistil Nekula.

S prezidentem se budoucí ministr z Těšetic Nekula nesešel. Test mu odhalil covid

V mezičase, než nastoupil do funkce ministra odvolal Marian Jurečka, který ho zastupoval, generálního ředitele Lesů České republiky Josefa Vojáčka. „S Marianem Jurečkou jsme to konzultovali, věděl jsem o tom a souhlasil jsem,“ komentoval krok Nekula.

Další personální změny nevyloučil ani premiér Petr Fiala. „Není to žádné politické zemětřesení ale sledujeme, zda konkrétní člověk pracuje dobře nebo ne,“ vyjádřil se nový předseda vlády.