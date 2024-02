Zemědělci ze Znojemska plánují ve čtvrtek urazit pětačtyřicet kilometrů dlouhou trasu. Ze zemědělského areálu v Olbramovicích vyrazí přes Branišovice a Lechovice až k centru Znojma. To projedou přes ulice Brněnská a Dukelských bojovníků. Po Evropské budou pokračovat do Chvalovic a dále k Hatím.

Na zítřejší protestní akci se připravují i jihomoravští dopravní policisté. „Situaci budeme monitorovat a také řešit případná protiprávní jednání. Řidiči na plánovaných trasách a trasách vedoucích k seřadišti techniky musí počítat s hustším provozem a případným zpožděním," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Traktory se vyhnou dopravní špičce

Protestní jízda potrvá od desíti do dvanácti hodin dopoledne. Traktoristi se tak vyhnou dopravní špičce. „Jízda zemědělců přes Znojmo až na Hatě se mě naštěstí nijak nedotkne, tou dobou jsem totiž v práci,“ uvedl například znojemský řidič Radek Horáček.

Protest ze zemědělců na Znojemsku podpoří například agrodružstvo sídlící v Miroslavi. Zabývá se jak rostlinnou, tak živočišnou výrobou a pěstuje vinnou révu. „Symbolicky tam posíláme jeden stroj. Akce nám dává smysl,“ popsal předseda představenstva Radek Janeček.

Stejně jako ostatním zúčastněným se mu nelíbí, jakým způsobem je současná zemědělská politika vedena. „Vadí nám, co se děje. Bereme to rozumně, rozhodně to není o tom, někoho zdržovat. Ale je potřeba, aby se nad tím, jak to teď je, lidé i politici zamysleli,“ dodal Janeček.

K zapojení se do čtvrtečního mezinárodního protestu vyzvala české zemědělce Agrární komora České republiky. Hlavním důvodem je upozornit na problémy spojené s komplikovanou zemědělskou politikou Evropské unie, které mají společné všichni farmáři ze střední a východní Evropy.

Akce vyústí v Hodoníně na česko-slovenské hranici, kde se potkají představitelé Agrární komory České republiky, Slovenské poľnohospodárske a potravinárske komory a patrně i delegace Maďarské zemědělské komory. Právě sem budou přizváni také český ministr zemědělství Marek Výborný a slovenský ministr zemědělství a rozvoje venkova Richard Takáč.

Zdroj: Policie ČR, videokoláž Deník/Tomáš Valaškovčák

Protest podpořily také další organizace sdružující tuzemské chovatele a pěstitele, jako jsou Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Společnost mladých agrárníků České republiky či část moravských regionálních složek Asociace soukromého zemědělství České republiky.

Kromě Čechů se dále zúčastní zemědělci ze Slovenska, Maďarska, Polska, Litvy, Lotyšska a protesty podpoří též Bulhaři, Chorvati, Rumuni a Slovinci, další státy akce zvažují.