Pomocí vyprošťovacího vozidla vytáhli jihomoravští hasiči zpět na silnici kamion, který hrozil převrácením u Velešovic na Vyškovsku.

"V Brně vyjelo do ulic všech 21 posypových vozů městské firmy Brněnské komunikace," uvedl provozní ředitel firmy Jan Klištinec. "Zejména na mostech a ve výše položených městských částech statutárního města Brna mohou v tuto chvíli vozovky namrzat, proto upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy a zejména nutnost přizpůsobení rychlosti stávajícím zimním podmínkám," řekl Klištinec.

Auto po havárii u Rakvic skončilo v příkopu. Na místo letěl vrtulník

Dopravci kvůli počasí nahlásili zpoždění na linkách hromadné dopravy. Týká se to jak autobusových, tak vlakových spojů. Jde například o železniční spojení z Brna do Tišnova nebo autobusy u Výrovic na Znojemsku.

Na Vysočině jsou silnice jsou kvůli sněhovým přeháňkám sjízdné s opatrností. Sněžit začalo odpoledne, sypače jezdily v celém kraji, v některých částech ještě jezdí. Hlavní trasy by měly být po chemickém ošetření mokré nebo s rozbředlým sněhem, na vedlejších komunikacích může být ujetá vrstva sněhu s drtí. "Řidiči kamionů nemohli vyjet na dvou místech Žďárska, osobní auta by problém mít neměla," řekl dispečer krajské správy a údržby.

V západní a severní části kraje se podle meteorologů mohou lokálně tvořit sněhové jazyky kvůli nárazovému větru. Jejich výstraha platí do středeční půlnoci. Vítr by měl během noci slábnout, ubývat by měly i srážky. Nejnižší noční teploty budou mezi minus třemi až minus šesti stupni Celsia. Slabě sněžit na Vysočině může místy i ve čtvrtek.