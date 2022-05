V opravovaném úseku, kde silničáři frézují vozovku se mnohdy tvoří až půl kilometru dlouhé kolony. „Ve čtvrtek jsem to projel za čtyřicet minut, moje matka tudy jela den před tím a zůstala tu trčet hodinu a deset minut,“ zoufal si například David Coufal.

Nemá na výběr, s kamionem musí přes hranice několikrát týdně a přes další přechod v blízkých Hnanicích mohou projet jen auta do hmotnosti tři a půl tuny. „Semafory nejsou sladěné, hádají se mezi sebou. Na jednom semaforu mají odpočet, kde ubíhají vteřiny ale jedna vteřina mu trvá v reálu vteřin pět,“ odhadoval příčinu velkého zdržení Coufal.

Ke stejné situaci ale podle něj i dalších řidičů nedochází pravidelně. „Za normálních okolností to trvá na každém semaforu zhruba osm minut, tedy celkem je to zdržení kolem půl hodiny. Kdo ale může, volí raději cestu přes přechod v Hnanicích nebo Hevlíně,“ podělil se autodopravce Michal Sapík.

Přímo z Chvalovic vyjíždí pravidelně k hranici i Dana Valdová. „Mám výhodu, že jsem z Chvalovic, přede mnou je jen jeden semafor, zdržím se asi deset minut. Kdo jede ze Znojma to má horší, obzvlášť ráno, když jedou pendleři. Musí přes tři semafory, to jim zabere víc jak půl hodiny. Jsou případy, že to trvá ale i mnohem déle,“ sdělila žena.

Silnice I/38 je jedním z hlavních mezinárodních tahů do Rakouska. Denně po ní k přechodu v Hatích u Chvalovic projede kolem deseti tisíc aut. Státní silničáři nyní opravují úsek od obce Vrbovec po státní hranice v délce přes šest kilometrů. V současné době tam řídí provoz semafory ve třech úsecích. „Dle vyjádření zhotovitele stavby je běžná čekací doba na semaforech zhruba pět až deset minut. V pátek ráno nebyly například v tomto úseku zaznamenány žádné dopravní komplikace. Žádné další stížnosti na hodinovou čekací dobu neevidujeme,“ vyjádřila se za investora stavby mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Příčinu dlouhých zdržení vidí v nekázni některých řidičů. „Problémový úsek bývá na okružní křižovatce u hranic, kde občas řidiči kamionů vjedou do křižovatky aniž by měli možnost z ní plynule vyjet. Zablokují tak ostatní směry a opět se doba čekání prodlužuje. Včera jsme zaznamenali situaci, kdy řidič vozidla projel na červenou, což způsobilo komplikace a zdržení řidičů, kteří čekali na semaforech,“ apelovala na ukázněnost řidičů Trubelíková.

Řidičům, požadujícím synchronizaci semaforů vzkázala. „Nenavazují na sebe, protože jde o různé úseky. Pokud bychom interval sjednotili a pustili provoz ve všech úsecích v jednom směru souběžně, čekací doba by se ještě prodloužila,“ upozornila Lucie Trubelíková. Práce na rekonstrukci vozovky skončí v polovině prázdnin.