Tou dobou přicházeli do stejné budovy především starší obyvatelé města. „První den nepřišlo volit příliš lidí, ale věřím, že se na padesát procent dostaneme. Lidé ví, proč volí, koho volí. Zároveň bych chtěl všechny vyzvat: Prosím, pojďte volit. Rozhodněte o tom, kdo bude dál v kraji a kdo nás bude zastupovat v Senátu,“ vzkázal Třetina.

Zároveň poslal vzkaz i svému soupeři, kandidátovi za KSČM Pavlovi Kováčikovi, který je po úrazu hospitalizovaný v nemocnici s vážnými poraněními. „Přeji panu poslanci Kováčikovi rychlé uzdravení,“ řekl Třetina.

Online reportáž

Zájem o volby do Senátu je vyšší než v roce 2014

Více lidí zamířilo do sobotní desáté hodiny dopolední k volebním urnám ve Znojmě kvůli volbě nového senátora než před šesti lety. Deníku Rovnost to potvrdil vedoucí správního odboru znojemské radnice Radek Svoboda. „Zatímco v roce 2014 přišlo k urnám v prvním kole 24,4 procenta voličů, nyní je to 26,8 procenta. Navíc v roce 2014 šlo o souběh voleb do Senátu s volbami do zastupitelstev obcí,“ sdělil Svoboda.