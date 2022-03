„Umístili jsme je do ubytovacích zařízení po okrese, dle krizového scénáře. Na základě spolupráce s Jihomoravským krajem a hasiči, kteří zajišťují materiální pomoc,“ uvedl starosta Znojma Jakub Malačka.

Podle jeho vyjádření, by se všechny rády vrátily co nejdříve domů. „Nechtějí si připustit, že to nebude možné delší dobu. Situace je vážná,“ zmínil Malačka, který se ubytováváním ukrajinských matek s dětmi v noci zabýval.

Uprchlíkům pomáháme, ale volno máme tak na 2 měsíce, zní z hotelu v Lechovicích

Vedení radnice ve spolupráci s ministerstvem školství bude nyní hledat vhodný způsob, jak zapojit děti do pravidelného školního režimu, zjišťují kapacity škol. „Nejde ani tak o to zatěžovat děti školními diktáty, ale nastavit jim pravidelný rytmus a kontakt s vrstevníky. Necháme je ale vydechnout,“ poukázal starosta.

Překvapil ho velký zájem ukrajinských žen o práci. „Stydí se za to, že by měly dostávat něco zadarmo, jsou ochotny dělat jakoukoliv práci,“ vyzdvihl Jakub Malačka.