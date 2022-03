Diskusi odstartovalo protestní zahalení sochy do barev Ukrajiny, kterého se zúčastnily na konci února desítky lidí. „S ohledem na současnou okupaci Ukrajiny a ruskou agresi vůči Ukrajincům nemůžeme v našem městě již více uctívat ruské zločiny. Myslím, že socha rudoarmějce nemá na hlavním náměstí ve Znojmě co pohledávat. Domnívám se, že by zastupitelé pro ni mohli nalézt ve městě jiné místo,“ poslal výzvu představitelům radnice například Roman Pospíšek.