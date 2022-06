Vedení ZnojmoRegionu žádalo o každoroční půl milionový příspěvek, k němuž se město zaváže tentokrát na dobu pěti let. A také jeho navýšení z dosavadních čtyř set tisíc. „Důvodem je, že se naše činnost za dobu svého trvání rozrostla do velkých rozměrů. Na turistickou propagaci celého regionu Znojemska už dosavadní podpora členů, Znojma ani kraje nestačí. Žádáme proto o národní dotace, jejich získání je ale podmíněno vlastním finančním krytím. Jsme však nevýdělečná společnost bez vlastního příjmu a potřebujeme mít jistotu, že dlouhodobé projekty budeme moci uskutečnit,“ zdůvodnila tajemnice ZnojmoRegionu Irena Navrkalová.

Společnost vznikla asi před čtyřmi lety kvůli oživení cestovního ruchu v okrese, s úkolem přivést do regionu turisty, cestovní kanceláře i kongresovou turistiku. A s nimi i peníze. Region totiž dlouhodobě čelí vysoké nezaměstnanosti. „Získané prostředky využijeme na propagační tiskoviny, ale také k výrobě filmových materiálů, jednáme s cestovními společnostmi,“ naznačila využití dotací Navrkalová.

Tuny písku na volejbal složili ručně. Koupaliště stojí Únanov 100 tisíc

Doposud čerpal ZnojmoRegion z městské pokladny čtyři sta tisíc korun ročně, dosavadní tříletá lhůta závazku ale právě letos končí. Její skoro dvojnásobné prodloužení ale mnohé zarazilo. „Proč na tak dlouho, když jsme na konci volebního období? Zatížíme tím nově zvolené zastupitelstvo,“ namítala na jednání zastupitelů Petra Svedíková Vávrová z SPD.

Závazné lhůty

Stejně reagoval i Jan Blaha z hnutí ANO. „Vždycky jsme poskytovali příspěvek jen na aktuální volební období, takhle nové zastupitele zavazujeme na dalších pět let,“ nelíbilo se ani Blahovi.

Cyklotrasa spojí Hluboké Mašůvky se Znojmem. Navážou na ni v Únanově

Část opozičních zastupitelů nepřesvědčily argumenty koaličních partnerů a vedení města. Jako například srovnání Lukáše Davida z Pro Znojmo, že příspěvek v této výši rozpočet města nijak nezatěžuje. Ani ujištění starosty Jakuba Malačky. „Nové zastupitelstvo může příspěvek snížit nebo i navýšit, smlouva se podepisuje každý rok samostatně. Je to i stabilita pro město v plánování rozpočtu,“ ujišťoval Malačka.

Ve hře byl i protinávrh na zkrácení závazné lhůty, nakonec se myšlenky lidé z opozice vzdali a zastupitelé o něm nehlasovali. „Jsem rád, že to tak dopadlo, ZnojmoRegion není politika, ale propagace celého regionu, s níž chceme pracovat,“ komentoval konečný výsledek místostarosta Jan Grois. Ruku pro každoroční půlmilionový příspěvek po dobu pěti let do ZnojmoRegionu zvedlo jednadvacet zastupitelů, hlasování se jich zdrželo osm.