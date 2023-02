Podle obyvatele sídliště v Příměticích Vladimíra Láníka nedodržuje tepelná společnost vyhlášku a topí v noci zbytečně. Podle něj jsou radiátory horké i v jednu či ve tři hodiny v noci. Zlobí se, že náklady zaplatí lidé. „Vedení společnosti se vymlouvá na to, že kdysi, ještě než bylo sídliště zateplené, tak to občané chtěli. Ale to je už zhruba deset let zbytečné. Odpověděli mi, že kdybych chtěl změnu, mám oběhnout sídliště a získat podpisy dvou třetin obyvatel. Přitom by měli ale jen dodržovat vyhlášku,“ nesouhlasil s výsledkem jednání Láník, který bydlí v domě na Větrné ulici.

Situace ho trápí v souvislosti s vysokými cenami energií. „Na výdaje musíme myslet víc než dřív a tento způsob topení bude stát obyvatele nemalé peníze. Naopak, zisk bude mít Znojemská tepelná. Lidé ve vedení jsou přitom z radnice a měli by myslet na lidi. Topit by se mělo jasně od rána od šesti do deseti hodin večer. Bohužel se to nedodržuje a trubky od kotelny jsou ještě o půlnoci teplé, někdy i v jednu či tři hodiny ráno,“ odkázal se na vyhlášku Láník.

Snížení záloh na energie ve Znojmě? Vedení radnice je zatím proti

Podle jednatele Znojemské tepelné společnosti Květoslava Svobody k žádnému záměrnému nočnímu ohřevu nedochází. „Mohu obyvatele uklidnit, že k ničemu takovému nedochází. Teplovodní trubky jsou teplé i po stanovené době vytápění a až následnou setrvačností chladnou. Je nastaveno, aby teplo začalo v bytě účinkovat právě k šesté hodině ranní, jak stanovuje vyhláška. Což znamená, že musíme přívod tepla do domu zahájit s předstihem,“ vysvětlil Svoboda.

Měl za to, že stížnost obyvatele z Větrné ulice společně vyřešili již začátkem ledna. „Pán bydlící na Větrné ulici zaslal dokonce začátkem ledna děkovný dopis starostce a ocenil, že mu konečně po třiceti letech jejím prostřednictvím systém vytápění objasnil ředitel společnosti,“ podivoval se Svoboda s tím, že žádné další stížnosti od obyvatel společnost neeviduje.

Studená voda

Na rozdíl od teplých radiátorů v noci trápí obyvatele znojemských sídlišť nedostatek teplé vody na sprchování. O problému Deník podrobně informoval. Podle Láníka se táhne už několik let. „Dříve bývaly v bytovém domě velké zásobníky na teplou vodu, ty se ale asi před pěti lety při rekonstrukci odstranily. Když nastane velký odběr vody, musí se ohřívat přímo z kotelny a ta na to nestačí,“ poukázal obyvatel.

Podle ředitele Správy nemovitostí města Znojma Marka Vodáka se stížnosti na nedostatek teplé vody v Příměticích objevily už v minulosti. „Jednalo se o nedostatek teplé vody ve špičkách, tedy v době, kdy se v jeden čas spotřebovává více teplé vody. Ani po opakované kontrole i ze strany Znojemské tepelné společnosti ale nikdo nenašel žádnou závadu,“ uvedl nedávno Vodák.

Nedostatek teplé vody na sídlišti ve Znojmě: Koupat děti je zážitek

Znojemská tepelná společnost by podle jednatele Květoslava Svobody potřebovala víc konkrétních informací od obyvatel či společenství vlastníků. „Potřebujeme konkretizovat, lokalizovat problém a určit místo, kterého se to týká a neustále se to opakuje. Jelikož nemáme informace o zmíněném problému, bude potřeba kontaktovat odpovědné osoby. Náš technik udělá i kontrolu těchto zařízení,“ ujistil Svoboda s tím, že vzdálená správa kotelny nevykazuje žádné anomálie v chování.

Nájemníci v domech by se podle něj měli obrátit na předsedy Společenství vlastníků jednotek. „Bylo by vhodné, aby na nástěnkách každého domu byla informace a kontakt, který mohou lidé použít v případě jakékoliv poruchy. Jestliže domy spravuje Znojemská tepelná společnost, kontakty by měly směřovat výhradně k ní, aby nedocházelo k prodlevě v řešení problému,“ doporučil Svoboda.

Lidé mohou své dotazy uskutečňovat telefonicky na čísle společnosti 515 224 484 nebo na e-mailu info@zts.znojmo.cz. Podrobné kontakty na jednotlivé pracovníky jsou uvedeny na webu znojemskatepelna.cz.