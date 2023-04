Vzkazy potomkům i mince. Znojemští vrátili do Radniční věže časové schránky

/VIDEO/ Historický okamžik se odehrál v úterý dopoledne v rekonstruované Radniční věži ve Znojmě. Představitelé radnice vrátili do opravené báně sedm původních schránek se vzkazy předků. Poselství ze současnosti vložili do nových čtyř schránek. Až je třeba za sto let otevřou noví správci města, najdou v nich dokumenty, Znojemské listy ale také bankovky a mince. Současné i historické.

Radniční věž ve Znojmě má zpět časové schránky. | Video: Deník/Dagmar Sedláčková