/FOTO/ Místo šplhání po lešení jen posunování počítačovou myší či prstu po mobilu. Do nitra Radniční věže ve Znojmě se mohou zájemci nyní podívat díky interaktivní 3D vizualizaci. Pro potřeby firmy, jež nyní památku rekonstruuje ji vytvořil architekt Vratislav Zíka z VUT v Brně. K dispozici je volně na kanále youtube. „Dokumentace radniční věže a dalších regionálních památek je součást aktivit Centra obnovy Louka. U každého modelu je stručná popiska česky a anglicky,“ informoval architekt Zíka.

Interaktivní 3D vizualizace Radniční ve Znojmě nabízí detailní pohledy nitra památky. | Foto: Se souhlasem Vratislava Zíky

Vizualizace nabízí detailní pohledy do soustavy trámů, jež jsou staré zhruba pět set let a projevují závažné poškození. Jsou také hlavním důvodem bezmála rok trvající rekonstrukce. Řemeslníci opravují střechu, krovy a ochozy. Hotovo by mělo být na podzim tohoto roku. Město vyjde oprava dominanty Znojma na zhruba třicet milionů korun bez daně.

Radniční věž je jednou z hlavních dominant Znojma. V době před rekonstrukcí ji ročně navštívilo více než třicet tisíc lidí. Z ochozů věže je výhled nejen na město, ale i na Pálavské vrchy či za pěkného počasí i na vrcholky rakouských Alp. Užít si je stačila Soňa Třináctá z Brna. „Ani jsem nevěděla, že se bude věž opravovat. Výstup byl náročný, ale za ten výhled to stálo," ocenila turistka.

Radniční věž ve Znojmě byla postavena byla v letech 1447 – 1448 stavitelem Mikulášem ze Sedlešovic. Její výška je včetně kopule 79,88 metrů.

Prohlédněte si další památky

Vizualizace ve formátu 3D si mohou zájemci prohlížet na youtube kanále. Kromě znojemské Radniční věže, jež nabízí prohlídku v době před rekonstrukcí i detaily trámů a opláštění, si mohou lidé prohlédnout například i zámek v Uherčicích, proslulé znojemské Hradiště s posledními objevy, Rotundu svaté Kateřiny, kostel v Hnanicích a další památky z regionu.

Kde najdete 3D vizualizace: ZDE

Model krovu radniční věže horní část: ZDE

Krytina s vnitřní konstrukcí krovu: ZDE

Model celé radniční věže z dubna 2022 - před zahájením rekonstrukce: ZDE

Informace o projektu Obnova společného kulturního dědictví - Louka: ZDE