Do města přijela se svými kamarádkami a v ruce držela mapu Znojma. „Právě míříme do podzemí, v dešti tam bude nejspíš úplně plno,“ obávala se.

Rozpočet na rekonstrukci Radniční věže je přibližně třicet milionů korun. „Na opravu přispívali i obyvatelé města a firmy, sponzorských darů se sešlo dvaadevadesát a celkem přispěli částkou přes dvě stě čtyřicet tisíc korun. Po dokončení oprav plánuje město uspořádat setkání se všemi sponzory,“ přiblížila Denisa Mandátová.

Poselství v báni

V dubnu představitelé radnice vrátili do opravené báně sedm původních schránek se vzkazy předků. Do nových časových schránek vložili Znojemští kromě dokumentů třeba i pamětní sešit, do něhož napsali vzkazy návštěvníci věže i utajený dopis od dětí ze speciální školy. Nechyběly zprávy od firem či jiných institucí, gymnazisté přidali i poetická pojednání o Znojmě. Ve schránkách je i seznam dárců, kteří přispěli na rekonstrukci věže celkem dvě stě čtyřiceti tisíci korunami.

Projekt na opravu věže připravovali odborníci již od roku 2015. Samotná rekonstrukce začala na jaře 2022. Poslední oprava dominanty Znojma se uskutečnila před třiceti lety. „Před třiceti lety byly provedené nejnutnější opravy k zachování radniční věže. Byla očištěna a nakonzervována dřevěná konstrukce věže, restaurovaly se báně včetně praporců, na řadu přišly i lokální opravy narušeného měděného pláště a natřený dřevěný ochoz,“ vyjmenovala městská architektka Iveta Ludvíková.

Jak před časem ujistila, odborníci a památkáři posuzují každý jednotlivý prvek krovu a dle jejich aktuálního stavu a stáří se volí to nejvhodnější řešení. „Jako krytina je použitý speciální měděný plech již opatřený patinou, který byl přivezený z Finska,“ vysvětlila Ludvíková.