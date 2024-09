/VIDEO/ Opravy Radniční věže ve Znojmě míří do finále. Předtím, než dělníci sundají lešení, budou do dvou spodních zlatých bání vloženy měděné tubusy s aktuálními dokumenty o průběhu stavby.

Podle vedení města bývalo zvykem, že při každé opravě věže dávali předci do nejvyšší báně dokumenty, mince a další předměty jako svědectví jejich doby. „Vždy to byl důležitý moment, kterého se účastnili i občané města. Při vkládání tubusů do nejvyšší báně loni na jaře byli naši obyvatelé o tuto slavnost ochuzeni,“ zmínil starosta Znojma František Koudela.

Slavnostní odpoledne

Nyní zve všechny zájemce na slavnostní odpoledne, kdy se do dvou spodních bání budou vkládat další dokumenty včetně aktuální projektové dokumentace, výkresů, zápisů z kontrolních dnů nebo fotodokumentace z průběhu rekonstrukce, které dříve ještě nebyly k dispozici.

Představení dokumentů, slavnostní uložení do bání a osazení bání na věž je v plánu v pátek 20. září od čtyř hodin v ulici Obroková. „V prostorách horní radnice na Obrokové 10 bude k vidění výstava s kopiemi vkládaných dokumentů a připravena bude také projekce fotografií z rekonstrukce Radniční věže. Zájemci uvidí i původní staré báně. Dětem bude k dispozici výtvarná dílna,“ sdělila Lenka Pikartová z Oddělení vnějších vztahů znojemské radnice.

Věž město opravuje dva roky. O podrobnostech Deník opakovaně informoval. Součástí rekonstrukce je především oprava krovu a výměna střešní krytiny. Do složité konstrukce krovu nikdo nezasahoval po celá staletí. Poslední zásadnější opravy na Radniční věži nechalo Znojmo provést roku 1993. Tehdy se již objevily závady, které ohožovaly bezpečnost lidí, kteří procházeli pěší zónou pod věží.

Původně měly být opravy hotové na podzim 2023. Důvodů pro prodloužení oprav se sešlo hned několik. „Do hry vstoupilo počasí. Na věži nelze pracovat v zimě za mrazivých dnů a pak také při silnějším větru. A takových větrných dnů bylo letos opravdu hodně. Druhým důvodem je skutečnost, že výměnu si vyžádalo oproti původním předpokladům více prvků,“ vysvětlila před časem Denisa Mandátová z Oddělení vnějších vztahů.

Věž měla v minulosti také praktický význam. Býval na ní strážný, který měl za úkol ve dne i v noci sledovat město i okolí. A aby svoji službu nezanedbával, musel každou hodinu hlásit čas.

Radniční věž se nedávno zařadila mezi elitu. Symbol města se stal národní kulturní památkou.