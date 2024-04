První máj si lidé kromě domácí pohody mohou užít na řadě akcí. Ke slovu přijde recese, ale i událost turistické sezony v regionu, kterou je další prohlídková trasa na zámku v Uherčicích. Ve Znojmě zazní dechovky a vodáci otevřou půjčovnu lodí. Fanoušci do armádní techniky mohou vyrazit do Náměště nad Oslavou.

Oslava prvního máje v Moravském Krumlově. Do průvodu z Rakšic vyjedou alegorické vozy. Snímky z minulých ročníků. | Foto: Vlastimil Pavlík

Oslavy 1. máje

KDY: 1. května od 9.45

KDE: Vratěnín

Proč přijít: Recesistické oslavy prvního máje s průvodem v dobových kostýmech a uniformách pořádají ve Vratěníně. Vesnicí projde průvod, který vyrazí od čerpací stanice ve tři čtvrtě na deset dopoledne. Událost se stala již ve vsi tradiční záležitostí. Lidé mohou s nadsázkou zavzpomínat na časy minulé, při občerstvení na hřišti je čekají retro ceny.

Oslavy 1. máje

KDY: 1. května od 12.30

KDE: Moravský Krumlov-Rakšice Proč přijít: Pátý ročník recesistické akce oslav Svátku práce pořádají ve středu hasiči z Rakšic. Alegorické vozy a další technika se sjedou do rakšického Autodružstva o půl jedné odpoledne. Lidé s mávátky mohou průvod vítat od jedné hodiny. Auta vyrazí z Rakšic přes Durdice, náměstí a přes sídliště se vrací do Rakšic. U hasičské zbrojnice je v plánu společné zakončení akce a posezení.

Nadšenci z krumlovských Rakšic pořádají recesistickou oslavu prvního máje. Snímek z roku 2019.Zdroj: Vlastimil Pavlík

Zámek Uherčice a nová trasa

KDY: od 1. května od 10.00

KDE: Uherčice

Proč přijít: Novou prohlídkovou trasu nabídne od prvního května návštěvníkům zámek v Uherčicích. Těšit se mohou na zrekonstruované východní křídlo vyzdobené barokním štukem i dobovým nábytkem. Východní křídlo bude součástí prohlídkového okruhu Zámecké interiéry. Prohlídky začínají v deset, ve dvanáct a ve dvě hodiny, o prázdninách se pak může počet prohlídek navýšit podle návštěvníků. Zmíněnou trasou projdou zájemci zhruba za hodinu a za dospělého za ni zaplatí 180 korun.

Událost turistické sezony na Znojemsku. Zámek Uherčice otevírá novou trasu

Dechovky ve Znojmě

KDY: 1. května od 13.00

KDE: Znojmo, Loucký klášter Proč přijít: Na nádvoří Louckého kláštera ve Znojmě představí žesťová tělesa v programu tradičního Festivalu dechových hudeb. Odpolední program začíná v jednu hodinu a průvodcem bude rozhlasový moderátor Karel Hegner. Jako první vystoupí Amatéři z Dobšic. Ve 14.30 se představí dechová hudba Dubňanka z Dolních Dubňan, kterou vede trumpetista Petr Kadaňka. Festival uzavře Vlčnovjanka.

Květen je ve znamení vinařských akcí a Májových slavností. Více čtěte ZDE.

Půjčovna lodí ve vodárně

KDY: 1. května

KDE: Znojmo, Centrum Stará vodárna

Proč přijít: Projet se po Dyji ve vypůjčené loďce mohou zájemci už od 1. května. V tento den startuje po zimní pauze provoz půjčovny v Centru Stará vodárna. Možné je zapůjčení plastových i nafukovacích lodí s kompletním vodáckým vybavením. Centrum zajistí i dopravu lodí a materiálu kolem řeky Dyje a na jiné řeky, které si zájemci vyberou.

Pohled na řeku Dyji ve Znojmě z Koželužské ulice.Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Otevření degustačního stánku

KDY: 1. května od 11.00

KDE: Rajská vinice, Karolininy sady, Znojmo

Proč přijít: Ve sváteční den 1. května otevírá Vinařství Lahofer degustační stánek Rajská vinice v Karolininých sadech ve Znojmě. Příchozí si mohou vybrat z několika vzorků vín včetně všech odrůd zařazených do apelačního systému VOC Znojmo. V nabídce je i speciální Cuvée Rajská, které je vyrobené z hroznů vypěstovaných v této vinici. Otevřeno je od jedenácti dopoledne do sedmi hodin večer. Stejně tak i 8. května. Jinak tato otevírací doba platí pro všechny květnové a červnové víkendy. O prázdninách bude otevřeno denně, a to od jednácti dopoledne do osmi hodin večer.

Degustační stánek v Rajské vinice ve Znojmě. V červnu je otevřeno od jedenácti do sedmi hodin, o prázdninách pak do osmi.Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

1. máj na zámku v Miroslavi

KDY: 1. května od 10.00

KDE: Miroslav Proč přijít: Novinku pro 1. květen si pro návštěvníky připravili pořadatelé v Miroslavi. Kromě klasických komentovaných prohlídek na zámku si mohou od od deseti dopoledne do dvou hodin odpoledne poslechnout cimbálovou muziku a ochutnat víno. Zahraje cimbálová muzika Ponava. Prohlídky zámku jsou v časech v jedenáct dopoledne, v jednu a ve tři hodiny odpoledne. Zámek MiroslavZdroj: se souhlasem města

Základna v Náměšti

KDY: 1. května od 9.00

KDE: Náměšť nad Oslavou Proč přijít: Dveře pro návštěvníky otevřou na letišti v Náměšti nad Oslavou 1. května v devět hodin dopoledne. První část Dne otevřených dveří bude patřit ukázkám pozemní techniky Armády České republiky. Lidé uvidí i zadržení zločinců v podání rapotické vězeňské služby, bojové umění musado nebo výcvik psovodů. Letový program začne o půl dvanácté průletem gripenů. Na ně hned naváže společný průlet šesti vrtulníků. Mezi nimi nebudou chybět americké stroje AH-1Z Viper, 2x UH-1Y Venom. Doplní je dva vrtulníky Mi-171.