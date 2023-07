Uděláme inventuru těchto objízdných silnic a vyhodnotíme, jakou měrou jsme je poškodili a do jaké míry je potřeba je opravit. Jsme připraveni je zrekonstruovat do takové míry, aby byly sjízdné. Věřím, že v tomto roce, nejpozději v roce 2024 všechny objízdné trasy opravené budou.

Jaké na to vyčleníte náklady?

Řekl bych, že to budou maximálně menší desítky milionů korun, ale myslím, že to bude spíše v milionech.

Na dokončený úsek by měla navázat trasa mezi Lechovicemi a Pohořelicemi. Plánujete tady opravovat silnice na objízdných trasách už dopředu, jak jste dříve avizovali?

Úsek mezi Lechovicemi a Pohořelicemi povedeme ve stávající trase, takže budeme muset převést dopravu opět na objízdné trasy. Je potřeba se poučovat. Měli bychom si udělat inventuru silnic i dopředu. Ty, které jsou v horším stavu a nejsou úplně schopné přenášet tak silnou dopravu, jako jezdí na silnici I/53 tak opravíme ještě předtím, než tam objízdou trasu zavedeme. To je potřeba hlídat. Je to i o návazných trasách.

Co by mohlo jinak nastat?

Když pustíte kamionovou dopravu nebo nákladní, co jezdí na stavbu, na silnice třetích tříd a jsou obrovsky poškozené, v tu chvíli se tam výtluky a výmoly dělají daleko větší. Jsou bohužel i případy, kdy se potom asfalt úplně zničí. V té chvíli tam máte bahno a stříká to až pomalu na okolní nemovitosti, s čímž se taky potkáváme.

Kdy počítáte, že začnete s navazujícím úsekem z Lechovic do Pohořelic?

Na dokončení celého tahu mezi Pohořelicemi a Znojmem máme vydané stavební povolení v právní moci. V současné době ale i vzhledem k náročnosti této investice prověřujeme, zdali ponechání pouze dvoupruhového uspořádání v celé délce je efektivní. Pracujeme na tom, zdali se nedá zvýšit počet jízdních pruhů a tedy zvýšit ještě více bezpečnost dopravy. Myslíme si, že šířkové uspořádání by nám mohlo umožnit v některých místech zvýšit počet jízdních pruhů na tři a umožnit bezpečnější předjíždění.

Může kvůli tomu nastat zdržení ve stavbě?

Pravděpodobně nás to trochu zdrží. Do září chceme mít zpracovanou studii s dopady této změny. Věříme, že to nebude mít žádný dopad na majetkoprávní vypořádání. Maximálně, že by to mohlo mít dopad do změny stavebního povolení před jejím dokončením. To by nemusel být takový velký problém z hlediska času. Zahájení stavby se začátkem sezony 2024 je v tuto chvíli ohroženo. Spíše to vidím na konec roku 2024 nebo na začátek roku 2025.

Rozmýšlíte se i vzhledem k tomu, že náklady na zhruba dvacetikilometrový úsek jsou zhruba dvě miliardy korun?

Je to přes dvě miliardy korun. Stát se nachází ve fázi, kdy nad investicemi přemýšlí. Víme, jaká je situace státu. Musíme zvažovat jednotlivé investice. Všichni víme, že tuto silnici je potřeba rekonstruovat, je potřeba zvýšit bezpečnost. Ale po nějakých úvahách zvažujeme, zdali není z hlediska předjíždění a vytvoření třípruhu zvýšení bezpečnosti na silnici větší, než jen samotná přestavba z úzkého na širší dvoupruh.

Nebude to pak ale stát více peněz?

Myslím si, že by neměl být dopad do peněz nikterak zásadní. Je možné, že to přinese řádově desítky možná stovku milionů korun navíc. Na druhou stranu zvýšení komfortu a zvýšení bezpečnosti na této vytížené silnici může být zásadní. Nebavíme se tady o sedmi kilometrech, ale bavíme se o jednadvaceti. Víme, že řidiči na širší dvoupruhové silnici často nedodržují nejvyšší dovolenou rychlost, riskují, předjíždějí a čelní srážky jsou pak s katastrofickými následky. Menší stovky milionů nebo desítky za to stojí.

Co kdyby se ukázalo, že budou potřeba větší změny v projektu?

Můžeme v září zjistit, že dopady jsou zásadní, že to znamená další výkupy pozemků, přepracování dokumentace pro územní rozhodnutí a další obrovské komplikace z hlediska přípravy a obrovské navýšení peněz. Pak od toho potom můžeme upustit, ale stejně bychom asi nyní, vzhledem k tomu, že rozpočet není stabilizovaný, nemohli jít do výběrového řízení. A myslím si, že ty tři měsíce jsou dobré využít a zkusit to, pokud je ještě čas.