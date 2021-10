Referenda se v obci zúčastnila víc jak polovina obyvatel, odevzdali celkem 321 platných hlasů. „Z celkového počtu hlasujících bylo pro stavbu zbrojnice v areálu školy 159 lidí, proti hlasovalo 162,“ uvedl starosta obce Petr Slavík.

Referendum se rozhodli zastupitelé uspořádat na základě nesouhlasu a petice některých obyvatel. Upřednostnili by raději využití zahrady pro potřeby školy a zeleň, dalším důvodem je ochrana duševně nemocných obyvatel v blízkém rodinném domu. Jinou lokalitu pro hasičskou zbrojnici ale hledá obec složitě. Třeba v sousedství sportovního areálu by musela obec nejdříve udělat změnu územního plánu. Což by výstavbu zbrojnice značně prodloužilo.

Podle starosty Slavíka není výsledek referenda pro zastupitelstvo závazný. „Nesplňuje podmínku nadpoloviční většiny hlasujících, přesto se ale budeme dalším postupem zabývat na příštím zasedání zastupitelů,“ uvedl bezprostředně po zveřejnění výsledků první muž obce.

Zpět na začátek

Předpokládá, že vzhledem k názorům obyvatel i lidí se budou zástupci radnice zabývat variantou výstavby u sportovního areálu. „Budeme žádat o změnu územního plánu, vrátili jsme se ale v podstatě na začátek,“ zvažoval Petr Slavík.

Dobré podle něj je, že zatím neinvestovala obec peníze do projektu. Pouze do studie a územního rozhodnutí. „To nás stálo řádově desítky tisíc korun,“ upřesnil starosta.

Jezeřanským hasičům komplikuje výjezdy k požárům a jiným událostem již nevyhovující zázemí, rozmístěné na několika místech v obci. „Každé auto máme zaparkované jinde, na dalším je uskladněný materiál. Vůbec nemáme šatny a sociální zázemí. Když vyrážíme k zásahu, zdržuje nás to,“ nastínil před několika dny Deníku Rovnost Bronislav Lesonický, velitel výjezdové jednotky, jež čítá čtrnáct členů.