Registr má stovky nových dárců kostní dřeně. Pomáhat má smysl, říká Hlobilová

Znojmo – Snaha Ivety Hlobilové dostat do povědomí lidí problematiku dárcovství kostní dřeně se setkává s nečekanou odezvou. Projekt Znojemsko na dřeň znají lidé nejen ve Znojmě a okolí, ale i ve vzdálenějších místech naší země. Registr získal za poslední dva roky stovky nových dárců kostní dřeně jen ze Znojemska, kteří jsou připravení v případě potřeby pomoci konkrétnímu nemocnému člověku. Nyní bude navíc získávání vzorků pro testování mnohem snazší.

Iveta Hlobilová.Foto: Deník / Pergrová Ilona

Jak hodnotíte dva roky kampaně Znojemsko na dřeň?

Poznala jsem spoustu skvělých lidí, kteří se zapojili a přicházejí s novými nápady. To je asi více, než jsem čekala. Navíc lidé, kteří už mají třeba čtyřicet let a nemohou do registru sami vstoupit, řeknou o dárcovství svým známým nebo členům rodiny. To je také obrovská pomoc.



Jaká změna nyní případné dárce čeká?

Český registr dárců kostní dřeně nyní využívá novou metodu při testování. Již není nutné brát krev, ale existuje sada na stěry a odebírání DNA tak, jak ji známe z detektivních seriálů. Odebrat vzorek ke zjištění transplantačních znaků bude snazší. Přes znojemskou nemocnici putuje vzorek do transplantační stanice a speciální laboratoře do Německa, kde zjistí potřebné informace. Třeba zrovna v Německu do registru mohou vstoupit zájemci, kteří poštou obdrží sadu, podle návodu si vytřou tyčinkou ústa, dají ji do obálky a odešlou.





Takovou cestou asi jít nechcete? Nebo se mýlím?

To jistě ne. Jsou kontraindikace, kvůli kterým člověk do registru nemůže vstoupit, ať jsou to nemoci, nebo užívání léků. Člověk má tendenci bagatelizovat své choroby. Kdo bere jakékoli léky trvale, není vhodným dárcem. Odběrové sady jsou skvělé pro venkovní akce. Pokud nebude mít zdravotní sestra čas, mohu vše zvládnout sama.



Nový způsob odběrů určitě neznamená, že lidé, kteří se bojí injekční stříkačky, se jí při vstupu do registru úplně vyhnou…

Ten, kdo jásá, že mu nyní nevezmou krev, musí počítat s tím, že až ho v budoucnu vytipují jako vhodného dárce, krev mu vezmou hned několikrát. Pokud si vybere odebrání kostní dřeně přes separátor, je napojený na přístroj a může to trvat několik hodin. Nebo se odběr dělá na etapy, v závislosti na tom, kolik váží dárce a kolik nemocný člověk, který na kostní dřeň čeká. Druhou možností je nechat si kostní dřeň odebrat v narkóze. Celý zákrok trvá asi dvacet minut, člověk se prospí v nemocnici a druhý den jde domů.



Kteří čekatelé mají největší šanci na to, že se stanou dárci?

Obvykle vybírají mladé muže. U ženy je totiž komplikované, že nemůže dřeň darovat v těhotenství nebo při kojení. Ideální je, když se do dárcovství zapojí sportovní kluby, tam je předpoklad, že chlapci a muži jsou v dobré fyzické kondici. Čím dříve se člověk zapíše, tím déle je v seznamu k dispozici.





Jaké akce spojené a vaší kampaní nyní Znojmo čekají?

Mile mě překvapilo, že známý herec Jaroslav Dušek, který vystoupí v polovině listopadu v divadle se svým představením Čtyři dohody, se rozhodl, že výtěžek poputuje na konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Navíc chystáme již druhý Šmukbazar, který bude 1. prosince v Chatce na Masarykově náměstí. Ženy a dívky mohou už nyní nosit bižuterii, šátky, šály a kravaty do sběrných míst ve Znojmě. Je to třeba turistické a informační centrum v Obrokové ulici, můj ateliér v ulici Přemyslovců, papírnictví Jašovi nebo Hospůdka U kozy v Moravském Krumlově. Postupně se hlásí další, že by chtěli mít ve své provozně krabici „na šmuky“. Seznam míst lidé najdou na Facebooku na naší stránce Znojemsko na dřeň. Jen chci upozornit, že všechny náušnice nebo náramky či náhrdelníky musí být v samostatném sáčku, případně napíchané na kartónu, aby se nepoztrácely či nezamotaly. Výtěžek z prodeje darovaných věcí poputuje na konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Loni jsme vybrali zhruba šedesát tisíc.



Pomáháte ještě jinak, kromě shánění dárců a peněz pro nadaci?

Šijeme polštářky pro onkologicky nemocné děti. Inspiroval mě syn Adam, který v nemocnici takového mazlíčka dostal a stále je to jeho oblíbený průvodce na všech cestách. Chtěla jsem, aby i ostatní děti měli na pobyt v nemocnici nějakou hezkou vzpomínku. Šití polštářků zorganizovala nyní Marie Bartošková z Krumlova v hospůdce U kozy, a to 17. listopadu. Navíc lidé mohou nosit už ušité polštářky ke mně do ateliéru. Vždy jednou za čas je odvezeme do brněnské nemocnice a do pražského Motola.

Zaznamenala jsem, že výstava fotek z Adámkovy léčby doputovala do Břeclavi, je to tak?

Ano, výstava O lásce, víře a naději je nyní na transfuzní stanici břeclavské nemocnice, kde se lidé mohou seznámit s Adámkovým příběhem. Díky fotkám zjistí, jak těžkým obdobím jsme všichni prošli a také to, jaké měl Adam štěstí, že svého vhodného dárce našel. Každý čtvrtý nemocný totiž takové štěstí nemá. Člověk nikdy neví, kdy onemocní jeho blízký. Navíc často se hraje o čas. Když už v registru případný dárce je, jsou známé jeho transplantační znaky a vše může jít rychleji.





Kolik dárců se vám podařilo sehnat za dva roky? A co máte nyní v plánu?

Hodlám oslovit velké firmy v regionu, obešlu je dopisem spolu s příběhem Adámka. Pak, pokud budou mít zájem, uspořádám pro zaměstnance besedu. Myslím si, že je to pro firmy prestižní věc, pokud někdo z jejich lidí zachrání život. Když jsme s kampaní začínali, bylo na Znojemsku nějakých sto deset dárců, teď je jich přes sedm set. Český národní registr je srovnatelný s vyspělými evropskými zeměmi, jako jsou Německo nebo Švýcarsko. O dárcovství dřeně se u nás začalo mluvit teprve před pětadvaceti lety, zmiňované země mají před námi velký náskok, přesto jsme je bez potíží dohnali.