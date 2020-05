Svoji kritiku zveřejnila na sociální síti. „V době, kdy všichni starostové řešili, jak pomoci občanům, rada města schválila nákup reklamních předmětů. Místo toho, aby se rada starala o lidi, tak schválí nákup nesmyslů,“ poukázala Nohavicová.

Starosta Martin Plechatý se hájí. „V době, kdy jsme dodavatele oslovili, ještě žádná nouzová situace nebyla. Reklamní předměty se vyrábějí na míru. Až když jsou předměty upravené na míru, až když odsouhlasíme jejich provedení a počet, pak je dodavatel může nacenit a pak je můžeme objednat,“ vysvětlil starosta.

Jak dodal, bývalá starostka zrušila účast města v mnoha akcích, při kterých se město prezentovalo. „My se nyní snažíme vrátit na původní pozice. K tomu patří i reklamní předměty, které jsme mínili rozdávat při mnoha příležitostech,“ dodal Plechatý. K nákupu telefonu se však nevyjádřil.

Bývalá starostka tvrdí, že se radnice měla více soustředit na pomoc lidem v době pandemie koronaviru. „Za takřka 175 000 korun mohli dostat úplně všichni občané v Miroslavi roušku a dezinfekci zdarma. Místo toho, aby se rada města starala o lidi, tak schválí nákup nesmyslů, které budou ležet bůhvíkde,“ zlobí se Nohavicová, opoziční zastupitelka.

Starosta považuje vyjádření zastupitelky za bouři ve sklenici vody. „Paní Nohavicová kárá radu města, že kromě nouzového stavu myslí i na to, že epidemie jednou skončí a nastane zase normální chod města. Letos oslavíme významná kulatá výročí a jak doufáme, budou se konat různé městské akce, na kterých se město prezentuje. Budeme vítat občánky, děti budou končit základní školu, rybáři a hasiči budou mít své akce. Všude tyto předměty využijeme. Kdybychom je nekoupili naráz, ale kupovali je postupně během roku, nikomu by to nepřišlo divné,“ reagoval Plechatý.

Starosta zdůraznil, že radnice občanům pomáhala nejen sháněním roušek a dezinfekcí, ale také odpuštěním nájemného podnikatelům s provozem v městských budovách a také tím, že nerušila žádné domluvené zakázky. „Věříme, že jsme tím pomohli občanům, podnikatelům i firmám a jejich zaměstnancům, kteří díky tomu nebudou muset být propuštěni a přinesou domů výplatu. Souhlasíme totiž s předpokladem vlády, že právě veřejný sektor bude mít důležitý úkol bojovat proti ekonomické recesi svými investicemi,“ dodal Plechatý.

Jen minimálně v posledních týdnech sleduje dění na miroslavské radnici bývalý dlouholetý starosta města Augustin Forman. „Facebook nepoužívám, takže co napsala paní Nohavicová o utrácení na radnici, nevím. Sledoval jsem vývoj dění na radnici, když bývalá paní starostka končila a nastupovalo nové vedení. Kritika na hlavu vedení města padala, když byla starostkou ona, teď se dostala do opozice a pochopitelně kritizuje také. Je to pochopitelné. Z mého pohledu, ať to dělají, jak to dělají, oni jsou ti, kdo má přístup k informacím. Já jako občan už mám přístup jen přes zastupitelstvo, ve zpravodaji se dozvím jen to, co se děje v radě. Ale jsem už mimo dění a tak mi nepřísluší situaci ani kritizovat ani komentovat,“ řekl Deníku Rovnost emeritní starosta Forman.

Vyjádření exstarostky naopak četl obyvatel města Miroslav Kuřitka. „Myslím, že nákup provedlo vedení města v nešťastnou dobu. Možná to mohli udělat později. Neříkám, že je to dobře, ani špatně. Nějaké reklamní předměty město jistě potřebuje, ale jak už jsem uvedl, ne v době koronakrize,“ myslí si Kuřitka.

Patrně příznivci současného vedení radnice v diskusi na Facebooku pod příspěvkem zastupitelky s nákupem souhlasí, případně ho obhajují. „Ono to není tak horké. Ano, starosta nakoupil reklamní předměty. Nakoupil je, protože měl před sebou Regiontour, kde se na stánku musí něco rozdávat. Nakoupil je, protože slavíme významná kulatá výročí, protože budou různé městské akce, na kterých se město prezentuje. Ještě by paní Nohavicová mohla udělat haló, že město nezrušilo zakázku na dostavbu ulice Údolní. To by město ušetřilo tolik peněz, že by mohlo každému občanovi Miroslavi koupit kompletní ochranný oblek, a ne jeden. Naštěstí má rada jiný názor, bude i nadále nakupovat, projektovat, budovat a díky tomu nepřijde řada lidí o práci,“ obhajuje postup vedení města Pavel Marek.

Jiní lidé přemýšlejí kritičtěji. „Tak telefon je potřeba, ale očekávám, že ho používá jen na volání, stačil by za talíř tlačítkovej. Tiskárna za šest tisíc korun a tonery za sedm tisíc? Zrovna na úřadě došly tiskárny? Počítač za třicet tisíc korun? To mě pobavilo. Může se prosím za mě někdo zeptat pana starosty, co provozuje za aplikace mimo wordu a outlooku, že potřebuje stroj na takové úrovni? Jsem napnutej jak kšanda,“ sdělil muž s facebookovým účtem Sattanda Bily.

Muž se pozastavil i nad cenou elektrického rozvaděče. „Výměna rozvaděče na budově radnice 59 685 korun bez DPH. Jak někdo kolem něj půjdete, pošlete fotku, vsadím boty, že za 60 tisíc to nebude. Suma sumárum, na úřadě probíhá nějaká netěsnost a někomu se povedlo její produkty nasměrovat správným směrem,“ dodal Bily.