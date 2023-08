/VIDEO/ S větším omezením než dosud musí počítat bydlící i turisté ve Znojmě v horní části Kollárovy ulice. V plánu je totiž položení dlažby. „Průchod přes křižovatku mezi ulicemi Kollárova a Dolní Česká bude ve čtvrtek 17. a v pátek 18. srpna ve všech směrech uzavřený. Prosíme všechny o trpělivost,“ vzkázal mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Kollárovu ulici zavřou na dva dny práce na dláždění v horní části. Obchody budou přístupné z náměstí Republiky. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Rekonstrukce Kollárovy ulice se podle něho blíží do finále. Do konce srpna přibudou lampy veřejného osvětlení a zbývající mobiliář. „Všechny prodejny a provozovny v Kollárově ulici zůstanou přístupné ze směru od náměstí Republiky. Přístup bude umožněný také do restaurace Mezopotámie a do kosmetického salonu v sousedství Vlkovy věže, a to z Masarykova náměstí. Lidé se do centra města ze spodní části Znojma dostanou přes Dolní park,“ upozornil Kovařík.

Opravy ulice, která je vstupní branou do města, začaly letos na jaře. Podle předpokladů archeologů práce odkryly i pozůstatky dávné historie.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Ulice bude dokončená pro blížící se Znojemské historické vinobraní. Výhodně vstupenky jsou k mání ještě do konce srpna.