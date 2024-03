Opozice s opravou zámku nesouhlasí. Tvrdí, že se jedná o zbytečnou investici. Podle zastupitele Patrika Reichla má už tři roky město problém s energetikou „Vedení by mělo finančně podpořit důležitější věci, ve městě chybí například fotovoltaika. Bylo by také dobré vystavět nová sídliště, ne opravovat zámek,“ podoktl opoziční zastupitel Patrik Reichl.

„Zároveň můžeme vyřešit kapacitní problém základní školy, kde chtějí přijmout více uchazečů o uměleckou výuku,“ vysvětlila Vráblíková.

Řidiči, pozor při parkování aut ve Znojmě. V pondělí začíná blokové čištění

Po dokončení oprav je v plánu do prostor zámku základní školu přesunout. Vzniknout tam má i multifunkční obřadní síň nebo muzeum Alfonse Muchy, který je s městem spjatý. Právě v prostorách zámku mohou lidé nelézt malířovy prvotiny.

Účel zámku je ale podle opozice stále nejednoznačný. „Mezi vedením města není většinová shoda v tom, k čemu bude sloužit. Když se zeptáme, co tedy v zámku vznikne, každý říká něco jiného. Nevíme ani, kolik bude stát jeho provoz,“ zhodnotil situaci Reichl.

RŮZNÉ NÁZORY

I mezi lidmi panují odlišné názory. „Mělo by se to dodělat všechno, je to památka a kolem ní krásný prostor,“ svěřila se dříve Deníku Jiřina Kročilová. Naopak někteří se staví spíše na stranu opozice.

Už v roce 2021 zástupci minulého vedení města přislíbili, že bude zámek opravený do tří let, otevřen měl být tedy letos. Městu se ale tehdy nepodařilo dotaci získat, proto byl plán posunut. Pokud se bude opakovat scénář z roku 2021, opravy by se mohly podle odhadů místostarostky Vráblíkové protáhnout až do roku 2031.

Zdroj: Youtube

Reichl upozornil, že před třemi lety to nebylo poprvé, co se městu nepodařilo dotace získat. Město už podle opozice pětkrát žádalo o dotace s neúspěšným výsledkem. Právě dotace jsou klíčové k tomu, aby mohla rekonstrukce pokračovat. Pokud se je podaří získat, ze svého by město zaplatilo pouze necelých pět a půl milionu korun na první etapu.

V posledních letech už zámek prošel drobnými úpravami. Podle místostarostky se tak jeho stav každý rok zlepšuje. Je odvodněný a má za sebou statické zabezpečení základové desky. „Věnovali jsme se opravě střechy, krovů a části stropů ve druhém podlaží,“ přiblížila místostarostka.

VIDEO: Mohutné stromy i klid staletí. Poznáte zámecký park na Znojemsku?

V současnosti vedení města připravuje výběrové řízení, které by rádo uzavřelo do konce června. Ve spolupráci s odborníky z Národního památkového ústavu Brno také dokončují expozice a ještě letos plánují podat žádost o druhou dotaci, která se bude týkat zbývající části zámku.