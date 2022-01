První letošní dvojčata: ve znojemské nemocnici se narodily Sára a Natálie

Všechna dvojčata se narodila zdravá s porodní váhou kolem dvou kilogramů. Jedněm z nich pomohlo na svět umělé oplodnění, ostatní jsou přirozeným dílem rodičů. Holčičky čekala doma malá sestřička, stejně jako kluky Čapkovi. Sebastián a Tobiáš se s maminkou vrátí do větší rodiny. Doma na ně čekají dva nebo tři sourozenci, přesný počet se Deníku Rovnost zjistit nepodařilo.

Všechna dvojčata přivítal na světě i ředitel nemocnice Martin Pavlík i když obvyklá tradice je vítat jen první narozené dítě v novém roce. „Bylo to milé setkání, maminka hned dala panu řediteli do náruče jednoho z chlapců, bylo to pro něj překvapení i když začínal svou praxi jako pediatr. Po dlouhé době si vyzkoušel jaké to je chovat novorozence,“ pousmála se Veselá.