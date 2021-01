Pomáhat ostatním v něm zrálo od malička, když si hrál na ulici s kamarády a vnímal jejich problémy. Chvíli chtěl být i policistou, nakonec už devět let šéfuje znojemskému nízkoprahovému klubu Coolna.

„Snažíme se pomáhat mladým lidem ve věku od jedenácti do šestadvaceti let, potýkají se s mnoha problémy. Od závislostí přes vztahové problémy, zadluženost, šikanu, neshody v rodině, rasisus. Je toho mnohem víc, můžou to být různé strachy. Buď jim dokážeme pomoct sami nebo je nasměrujeme na odborníky, případně je k nim doprovodíme. Kontaktovat nás může ale každý v tomto věku, přes sociální sítě i jakkoliv jinak,“ přiblížil Knebl.

Denně se pohybuje s kolegy v terénu, střídá se s nimi na službě v kanceláři. Loni vyhledalo jejich pomoc na dvě stě čtyřicet mladých lidí. Založil ve Znojmě kontaktní centrum, rozjel terénní práci s lidmi na ulici, lektoruje, pořádá semináře a sám se pořád vzdělává v oboru. „Mám potřebu zachránit co nejvíc lidí na Zemi,“ říká o sobě s malou nadsázkou.

Svou práci miluje a také za ni posbíral už nespočet ocenění. Mezi ty nejprestižnější patří Národní cena od Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Diakonie ČCE, cena Gratias a Buďme profi od Ministerstva práce a sociálních věcí či výroční cena Časovaná bota od České asociace streetwork. Výčet pokračuje dlouhým seznamem.

Nejčerstvější zářez však Knebl zaznamenal před Vánoci, když obdržel certifikát o zápisu do České knihy rekordů za nejvíce oceňovaného pracovníka v sociálních službách. „ Vždycky mě někdo nominoval, všech ocenění si ale nesmírně vážím. Guinessovu knihu rekordů jsem miloval už jako žák základní školy, přál jsem si tam jednou být. A přání se plní o Vánocích,“ říká pobaveně.

Díky svému vzdělávání v profesi umí pracovat se syndromem vyhoření, využívá odborná poradenství v oboru. „Někdy i my potřebujeme konzultovat případy, ve kterých je nám těžko, abychom službu dělali kvalitně. Také rád cestuji, chodím do přírody, věnuji se dětem, to hodně pomáhá zachovat si nadhled a odstup od problémů,“ má recept na pozitivní mysl.

V současné době by lidem poradil dívat se na covidová opatření jako na příležitost. „Důležité je nepodvolit se strachu a vydat se třeba konečně do přírody, přeíst si dlouho odkládanou knížku, věnovat se víc rodině, partnerům. Jediné, co můžeme změnit je jen náš přístup a postoj. Výsledek se dostaví na základě našich reakcí. Buď bláznit a nebo si řeknu ‚OK, co proto můžu udělat?‘ a všechno se změní k lepšímu,“ poradil Robert Knebl.