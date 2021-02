Navzdory očekávaným nižším příjmům kvůli vládním opatřením hodlají Znojemští letos proinvestovat víc peněz než v loni. Celkem 240 milionů korun, tedy celou čtvrtinu plánovaného rozpočtu. Příjmy do městské pokladny budou ale o zhruba 59 milionů nižší. „Schodek v rozpočtu pokryjeme z naspořených peněz v minulých letech, úvěr si brát nemusíme. Kdybychom naopak na úspory nesáhli, pokryli bychom jen provoz města a nemohli bychom investovat,“ uvedl starosta města Jakub Malačka.

Schodek se ale podle něj může během roku snížit. „Plánujeme totiž také akce, které budeme uskutečňovat jen v případě, že bychom na ně nedostali očekávané dotace. V tom případě bychom je nerealizovali. Příkladem je rekonstrukce Horovy a Vančurovy ulice s rozpočtem deseti milionů korun,“ vysvětlil Malačka.

Stará škola u Louckého kláštera

Milan Dvořák by se rád dočkal opravené budovy Staré školy u Louckého kláštera. „Asi to stojí hodně peněz, ale už bych rád viděl památku dokončenou a chodil na akce do reprezentativních prostor,“ přál by si Dvořák.

Přání se mu zřejmě splní, na dokončení rekonstrukce Staré školy vyčlenili pro tento rok Znojemští radní sedmačtyřicet milionů korun. Mezi největší investice letošního roku zahrnuli také dokončení rekonstrukce ulice Horní Česká za šestnáct milionů korun, i ulic Horova a Vančurova. Rádi by postavili i veřejné toalety na Komenského Náměstí, za devět milionů korun. „Chceme také obnovit vybavení v skateparku za fotbalovým stadionem. Stávající prvky jsou už zastaralé a neprošly ani revizí. Lidé se dočkají například nové lezecké stěny a dalšího vybavení,“ uvedl Jakub Malačka.

Kromě dokončení úprav Jubilejního parku plánují Znojemští také obnovu parku Kolonka. „Musíme, ale také provést sanaci svahu na Hradištské ulici, protože se posouvá. Kdyby se utrhl, mohlo by se stát neštěstí. Na sanaci svahu jsme vyčlenili tři miliony korun,“ upozornil starosta.

Znojemští se chystají podpořit také výstavbu okružní křižovatky mezi obcemi Žerůtkami a Kravskem. „Ředitelství silnic a dálnic připravuje projektovou dokumentaci a my k realizaci poskytneme trvalý zábor na potřebné pozemky k výstavbě, které jsou v katastru obce Mramotice,“ dodal Malačka.

Opraveného průtahu se možná dočkají i v Oblekovicích. „Je to dlouhodobě bolestivá věc a protože se jedná o krajskou silnici uzavřeli jsme s krajem memorandum o tom, že průtah opravíme půl na půl. My opravíme chodníky, osvětlení a další. Realizace by mohla začít už letos, kdyby se něco pokazilo, tak příští rok. Budeme se ale snažit, abychom to zvládli letos,“ ujistil Malačka s tím, že radní počítají náklady ve výši sedm milionů korun.

A co obchvat?

Do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty opravy škol, kašna na Mikulášském náměstí, koupelny v Domu pro seniory na ulici Dukelských bojovníků za milion korun, projekty v Tvoříme Znojmo i podpora prevence kriminality.

O výstavbě nového krytého bazénu či opravě stávajícího budou zastupitelé jednat až budou mít k dispozici výsledky nezávislých odborníků, které napoví o efektivnější variantě. Ty budou k dispozici pravděpodobně koncem února.

Znojemští by se ale rádi dočkali dlouho připravovaného obchvatu města. „Politici si ho přehazují jako horký brambor a pořád se nic neděje. Dopravní situace v centru už je neúnosná,“ zlobí se například Jiří Procházka.

Letos se ho ale zřejmě nedočká. „Obchvat je nyní na kraji, který zkoumá rozhodnutí, které napadli členové Spolku Obchvat. Pokud by spolek námitky stáhl, může Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, vybrat dodavatele a stavět. Po stažení námitek by sice muselo následovat ještě stavební řízení, které ale bývá rychlejší než územní řízení.“ vyjádřil se starosta Malačka.

Kvůli úsporám a investicím navrhují radní města omezit i prostředky na provoz úřadu. „Méně peněz na provoz dostanou také příspěvkové organizace města, například správa nemovitostí bude hospodařit s částkou, která je o deset milionů nižší, než loni,“ spočítal Malačka.

Na zeleň si potrpí Petr Svoboda. „Jsem rád, že město dokončuje obnovu Jubilejního parku. Doufám, že budou pokračovat i přípravy revitalizace městského lesíka. Je to pěkné místo pro vycházky a zasloužilo by návrat k lesoparkové úpravě, se kterou lesík na takzvané malé Kraví hoře vznikal,“ uvítal by Svoboda.