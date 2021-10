„Od června do koce září jich přijelo na návštěvu historického města na jednaosmdesát tisíc,“ spočítal šéf turistické agentury města.

Za úspěchem podle něj stojí unikátní místní projekt Máš to zadax, který Znojemští zavedli poprvé loni. „Už podruhé lákal návštěvníky města na volné vstupy do podzemí, expozice pivovarnictví, radniční věž, prohlídku města či hradebního opevnění. Na pokladnách jsme přijali dvaadvacet tisíc poukazů a zapojilo se bezmála sto třicet podnikatelů,“ popsal Koudela.

Porovnání návštěvnosti Znojma



červen až září 2019/2021

Expozice pivovarnictví + 72%

Radniční věž + 42%

Hradební opevnění + 34%

Prohlídka města + 14%

Podzemí + 11%

Zájemci díky projektu získali volné vstupenky za útratu v ubytovacím nebo restauračním zařízení. Projekt je v České republice unikát.

„Už nyní probíhají přípravy dalšího projektu, tentokrát s dlouhodobějším výhledem. Bude mít za úkol opět provázat služby cestovního ruchu s provozy města Znojma. Hlavním tématem bude kongresová a eventová turistika, která podle plánu odstartuje na jaře 2022,“ nastínil Koudela.

Navzdory pandemickým omezením díky Máš to zadax přijel do Znojma rekordní počet lidí. „Je to důkaz toho, že i taková forma nepřímé finanční podpory podnikatelům se vyplácí,“ zhodnotil starosta Znojma Jakub Malačka.