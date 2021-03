Respirátory zdarma si mohou od úterý ráno vyzvedávat obyvatelé Znojma. „Každý obyvatel starší dvou let dostane od města bezplatně pět respirátorů třídy FFP2. Nakoupili jsme jich celkem 170 tisíc za necelých jedenáct korun za kus,“ uvedl starosta Znojma Jakub Malačka.

Pět respirátorů pro každého obyvatele Znojma nad dva roky nakoupila znojemská radnice. | Foto: Město Znojmo

Pět respirátorů dostane každý, kdo má trvalý pobyt ve Znojmě. „Výdej se uskuteční od úterý 2. března do neděle 14. března vždy od 8.00 do 17.00 hodin na zimním stadionu v Dvořákově ulici. Čas do 11.00 je vyhrazen pro seniory nad šedesát let,“ upřesnila mluvčí znojemského úřadu Zuzana Pastrňáková.