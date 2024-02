V kuchyni hostěradické restaurace Na náměstí, kterou v minulém týdnu zavřeli kontroloři ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, už se zase může vařit. Provozovatel podniku nechal prostory vyčistit a vymalovat. Inspektoři znovuotevření kuchyně schválili, návštěvníci se do restaurace budou moct vrátit v pondělí.

Provozovatel stěny a strop kuchyně vyčistil a vymaloval. | Foto: Marek Šeiner

Kontroloři ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce nechali kuchyni restaurace Na náměstí zavřít minulou středu poté, co na zdech a na stropě objevili rozsáhlou píseň. Provozovatel restaurace Marek Šeiner ihned začal pracovat na nápravě. „Po týdnu jsme měli další kontrolu, inspektor shledal, že je vše v pořádku tak, jak má být, že to odpovídá podmínkám a opět nám dovolili otevřít," popsal Šeiner.

Přestože kontroloři minulou středu zavřeli pouze kuchyni, Šeiner se rozhodl dočasně zavřít celou restauraci. A zavřeno nechává i po úklidu a povolení od inspektorů. „Máme velkou nemocnost, otevřeme od pondělka," vysvětlil provozovatel.

Jak dočasné uzavření ovlivní návštěvnost restaurace, zatím Šeiner neví. „Ale je fakt, že stálí zákazníci se už v průběhu týdne ptali, kdy otevřeme, protože jim to chybělo," dodal.

V případech, kdy kontroloři ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce najdou v nějaké provozovně závažné nedostatky, nechají ji celou či pouze danou část uzavřít. Po odstranění nedostatků následuje opakovaná kontrola. „Abychom mohli uvolnit zákaz užívání, musí proběhnout kontrola, abychom se ubezpečili, že provozovatel splnil požadavky a že zjištěné nedostatky byly napraveny," uvedl mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Marek Bartík.

Budova, v níž sídlí hostěradická restaurace i sousední obecní úřad, je ze sedmdesátých let minulého století. Přímo v restauraci kvůli problémum s plísní už v minulosti nainstalovali nad každým spotřebičem odsávače, jejich výkon ale zřejmě není dostačující. „Do budoucna to budeme muset řešit jinak, nebude to ale nejlevnější investice," podotknul Šeiner.