Kontroloři ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce nechali zavřít část restaurace, která sídlí v centru Hostěradic na Znojemsku.

Na stropě i stěnách kuchyně byla plíseň. | Foto: se souhlasem SZPI

Od středy 7. února zde nevaří, kuchyň je zavřená. „Důvodem uzavření je výskyt plísní na stěnách i stropě. Uzavřená je pouze část provozovny a to kuchyně, restaurace jako celek uzavřená nebyla,“ sdělili inspektoři na svém webu Potraviny na pranýři.

O nedostatcích a následném opatření v hostěradické Restauraci na náměstí informovali inspektoři ve čtvrtek 8. února.

Provozovatel restaurace Marek Šeiner se nicméně rozhodl dočasně zavřít úplně. „Polovina zaměstnanců je teď nemocná, takže to využijeme k úklidu. Už ve středu jsme stěny i strop chemicky ošetřili a dnes nastoupí malíři," uvedl ve čtvrtek Šeiner.

Pokud budou malíři při své práci postupovat rychle, v pátek nebo v pondělá celá restaurace znovu otevře. „S inspektory jsme domluvení, že možná už dnes, pokud se to povede vymalovat. Uvidíme podle malířů, zavolám pak na inspektorát a oni přijedou vše zkontrolovat," dodal Šeiner. S plísní v restauraci bojují podle Šeinera každou zimu. „Vždy to ošetříme Savem, ale zůstavají černé fleky, což se kontrolorům nelíbilo. Druhá strana kuchyně je čistá, problémy jsou tam, kde se sráží vlhkost," vysvětlil provozní restaurace.

Po odstranění nedostatků následuje v podobných případech opakovaná kontrola. „Pokud to potvrdí, uvolní kontroloři zákaz užívání prostor. V opačném případě zůstane v platnosti,“ upřesnil již dříve v souvislosti s obdobnou záležitostí v jiné provozovně mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.

Budova, v níž sídlí hostěradická restaurace i sousední obecní úřad, je ze sedmdesátých let minulého století. Přímo v restauraci kvůli problémum s plísní už v minulosti nainstalovali nad každým spotřebičem odsávače, jejich výkon ale zřejmě není dostačující. „Do budoucna to budeme muset řešit jinak, nebude to ale nejlevnější investice," podotknul Šeiner.

Pochybení i jinde

V prosinci inspekce zavřela na Znojemsku například část Lidlu ve Znojmě. Voda ze stropu tehdy kapala na ovoce a zeleninu. Jak už Deník informoval obdobný problém nastal také v jedné z prodejen Albert v Brně. Také tam inspektoři museli uzavřít část obchodu kvůli průsakům vody ze stropu. Nakupující se tam pohybovali mezi kbelíky a upozorněním na kluzkou podlahu.

V uplynulých dnech informovali kontroloři o plísni na prodávaném sýru v obchodních řetězcích na jihu Moravy. Vyskytoval se v Kauflandu v Brně nebo Lidlu ve Veselí nad Moravou.