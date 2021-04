Obvykle začíná réva rašit okolo osmého až desátého dubna, ale chladnější počasí v březnu a dubnu letos tento termín posunulo. „Pro budoucí vývoj vegetace to nemusí nic znamenat. Pro vinaře je rozhodující termín kvetení, které obvykle nastává v květnu, konkrétně v jeho druhé polovině," přiblížil Svoboda.

Vinaři doufají, že mrazy, které mohou ohrozit budoucí úrodu, už nedorazí. V této fázi totiž už réva není schopná mrazům odolávat.

Meteorologové však od soboty do úterý varují na jihu Moravy v polohách do šesti set metrů nad mořem právě před mrazem, který může poškodit vegetaci. Zejména zeleninu, vinnou révu a kvetoucí ovocné stromy. „Nejnižší noční teploty budou v pondělí a v úterý mezi plus jedním a minus třemi stupni Celsia," uvedla v pátek meteoroložka Ivana Záluská.

Přízemní mrazíky podle meteorologů nebudou tak četné v místech se zvětšenou oblačností.