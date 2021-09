Důvodem změny je přesná evidence psů ve městě. Kvůli vysokým poplatkům je totiž majitelé často vůbec nepřihlašují. A také jde o zjednodušení složitého systému plateb s mnoha výjimkami. „V současné době máme totiž několik různých sazeb. Pro psy v bytě, rodinném domě, městských částech a podobně. Doporučili jsme proto zastupitelstvu schválit tuto úpravu,“ potvrdil návrh radních města starosta Znojma Jakub Malačka.

Cílem je podle něj mimo jiné také dosáhnout lepší ohlašovací povinnosti u držitelů psů. „Víme, že někteří majitelé své mazlíčky právě kvůli vysoké ceně poplatku nenahlašují. Přesnou evidencí, ale pomůžeme zejména sami sobě, protože budeme mít k dispozici reálná data a budou se nám tak lépe plánovat například další psí výběhy,“ upřesnil Malačka.

Podle Otto Boudy, člena komise rady města pro životní prostředí, jenž změnu navrhl, mnozí majitelé psů je totiž nepřihlašovali ve Znojmě, ale v jiné obci, kde byl poplatek nižší. „Stejně tak by skončila sleva pro důchodce, kteří nyní platí právě dvě stě korun. Tím by odpadl důvod hlásit psa na babičku či dědu. Ušetřili by všichni majitelé psů a radnice by získala reálnější představu o jejich počtu,“ zdůvodnil Bouda.

Návrh vítá například Tomáš Korčák. Jeho rodiče patří k poctivým plátcům. „Ročně za své dva psy zaplatí dva a půl tisíce korun, v dnešní drahotě je to docela dost peněz,“ podělil se.

Pochybnosti měl naopak Martin Semerád. „Sníží se příjem do rozpočtu a jak se bude regulovat počet psů ve městě, když bude poplatek tak malý?“ tázal se.

Otto Bouda ale tvrdí, že vysoký poplatek neměl na regulaci počtu zvířat vliv. Což byl zřejmě původní záměr vysokých poplatků. „O tom, zda si lidé pořídí psa nebo ne rozhodují jiné okolnosti, nikoliv poplatek,“ poukázal.

Oficiálně ve Znojmě evidují necelých dva a půl tisíce přihlášených psů. Skutečné odhady jsou ale mnohem vyšší. „Podle průzkumu u prodejců krmiv a veterinářů je ve Znojmě odhadem až deset tisíc psů. Pokud se nám díky nižším poplatkům přihlásí alespoň pět set pejskařů navíc, bude příjem srovnatelný. Pokud by jejich počet zůstal stejný, jedná se o ztrátu kolem sto tisíc korun, což si v miliardovém rozpočtu můžeme dovolit zkusit,“ reagoval starosta Malačka.

Základní poplatek ve Znojmě činí tisíc korun, za každého dalšího psa zaplatí jejich majitelé patnáct set. Poloviční sazbu platí pejskaři v rodinných domech a bydlících mimo městské části. Pouhých dvě stě korun platí lidé nad pětašedesát let a pobírající důchod, nižší sazba platí i v některých městských částech. Roční příjem z poplatků ze psů činí ve Znojmě zhruba šest set tisíc korun a každým rokem klesá.

Stejnou cenu jako ve Znojmě platí v současnosti lidé za psa i v Břeclavi, tedy tisíc korun, za každého dalšího patnáct set. V rodinném tam vyjde domě chlupáč na polovinu, důchodci platí dvě stovky. V současné době tam změny nechystají.

V Moravském Krumlově je základní výše poplatku osm set korun za rok, v rodinném domě ale jen sto korun, stejně tak v okrajových částech. V Hrušovanech nad Jevišovkou platí lidé sto korun. V některých obcích v kraji nepřesahuje sazba ale třeba i padesát korun.

Poplatky za psy:



- Znojmo: 1000 Kč, další pes 1500 Kč. Důchodci 200 Kč, slevy v RD a částech města.



- Břeclav: 1000 Kč, další pes 1500 Kč. Důchodci 200 Kč.



- Mikulov: 600 Kč, RD 300 Kč.



- Moravský Krumlov: 800 Kč, v RD a částech města 100 Kč.



- Hrušovany n/J: 100 Kč.