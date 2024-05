Nemocnice Znojmo pořádá ve čtvrtek 30. května již třetí ročník Rodinného zábavného odpoledne. Akce se uskuteční v nemocniční zahradě od tří do šesti hodin. Odpolednem návštěvníky provede Kejklíř Jonáš a hudební doprovod se postará Ryan. Dobrovolné vstupné pomůže s nákupem speciálních matrací.

Slavnost u příležitosti padesáti let od zprovoznění Nové nemocnice ve Znojmě přilákala spoustu návštěvníků. Snímky z loňského roku. | Foto: se souhlasem Nemocnice Znojmo

Akcí hodlá nemocnice dětem, ale i dospělým připomenout, jak důležitý je pohyb na čerstvém vzduchu. „Cílem je rovněž zábavnou formou upozornit na důležitost prevence, ochrany zdraví či poskytování první pomoci. Přijďte a prožijte s námi příjemné odpoledne,“ pozval zájemce ředitel Nemocnice Znojmo Miroslav Kavka.

Na nemocniční zahradě si budou moci malí i velcí vyzkoušet korfbal pod taktovkou Korfbalového klubu MS YMCA Znojmo, fotbal, hokej, minivolejbal, aerobic, gymnastiku a mnoho dalšího pod záštitou České unie sportu Znojmo. „Složky Integrovaného záchranného systému představí svoji činnost i techniku. Policie ČR si navíc pro návštěvníky připravila ukázku výcviku psovoda od čtyř hodin hodin a ukázku drezury koně od půl páté odpoledne,“ sdělil mluvčí znojemské nemocnice Pavel Jajtner.

Studenti Střední zdravotnické a vyšší odborné školy zdravotnické ve Znojmě zasvětí zájemce do poznávání lidského těla a poskytnutí první pomoci při ošetření úrazu. Na programu se podílí také zdravotníci nemocnice, kteří předvedou správnou hygienu rukou.

Součástí odpoledne je i sokolnická ukázka, zábavu pro děti naplánovaly zdravotní pojišťovny, znojemské muzeum a Hudební festival Znojmo. Děti čeká kromě kejklířských vystoupení také malování na obličej. Těšit se mohou na skákací hrad, kolotoč a soutěže.

Celá akce bude mít charitativní podtext. „Vstup bude dobrovolný. Návštěvníci budou moci jakoukoliv částkou podpořit nákup antidekubitních matrací na Oddělení dlouhodobě nemocných pro naše nejzranitelnější pacienty, kterým chceme nabídnout při pobytu v nemocnici co největší komfort. Děkujeme všem, co se do sbírky zapojí,“ zmínil Kavka.