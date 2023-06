Vrátit se v čase do pohnutého roku 1938 mohou lidé na Znojemsku prostřednictvím dobových snímků. Od soboty 3. června budou moci návštěvníci bývalé československé celnice u mostu do Hardeggu zhlédnout výstavu, která prostřednictvím fotek připomene tehdejší atmosféru v Podyjí. Informoval tom mluvčí Národního parku Podyjí Radek Štěpánek.

Výstava s názvem Podyjí 1938, která potrvá od 3. června do 30. září. | Foto: se souhlasem Národního parku Podyjí

Jak upozornil, v Podyjí mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem tvořila od roku 1918 státní hranici řeka Dyje a hluboké lesy. Toto území by samo pro útočníka představovalo nebezpečnou překážku. Události ze začátku třicátých let minulého století, které byly předzvěstí velkých politických a územních změn, vedly postupně k tomu, že se celá oblast začala měnit. „Přibyly objekty lehkého opevnění, zátarasy silnic a cest, československá armáda po celé hranici posilovala obranyschopnost a jen v Podyjí vzniklo více než padesát pevnůstek kulometného opevnění. V roce 1938, kdy se politická situace dále zhoršovala, přibyly i protitankové a protipěchotní překážky,“ poukázal Štěpánek.

Jak krajina vypadala, dnes víme především prostřednictvím historických fotografií. Právě je představí výstava s názvem Podyjí 1938, která potrvá od 3. června do 30. září a její zahájení budou provázet dvě komentované prohlídky a exkurze do okolí mostu před řeku Dyji z Čížova ho Hardeggu. „Přímo na sobotu 3. června jsou připravené i dvě komentované prohlídky a exkurze do blízkého okolí celnice, které se v roce 1936 začalo měnit v militarizovanou krajinu. Exkurze povede kurátor výstavy, badatel Jan Lakosil,“ sdělil mluvčí parku. Exkurze budou začínat v deset a ve dvě hodiny a maximální počet účastníků je pětadvacet. Zájemci se mohou hlásit na adrese radek.stepanek@nppodyji.cz.

Zdroj: Youtube

Návštěva opevnění

Vrátit se v čase mohou lidí na Znojemsku také při Dnu pevnostních muzeí, který se koná o víkendu 10 a 11. června. Speciální program připravili nadšenci ve Chvalovicích, Šatově nebo Dyjákovičkách. Lidé mohou navštívit i Pevnostní muzeum Vranov nebo Pěchotní srub Závora v Dyjákovicích i na dalších místech.

Pořadatelé se těší na návštěvníky také ve Vratěníně. "Budou se zde konat komentované prohlídky exteriéru i interiéru bunkru, rovněž představíme improvizovanou výstavku dobových předmětů s bunkrem a vojenstvím souvisejících. Atrakcí bude jistě unikátní historické vozidlo Jeep Willys MB z roku 1943 pana Schustera z Rosic, které bude parkovat poblíž bunkru. Šlo o první sériově vyráběný vůz s pohonem všech čtyř kol na světě, vyrobených bylo asi 640 tisíc kusů," pozval Jaroslav Škrdla.

