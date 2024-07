PRAŽSKÁ. Budova dnes už bývalé poštovní pobočky mezi paneláky zeje prázdnotou. Lidé ze zdejšího sídliště si tak musí své uložené zásilky vyzvedávat na poště na Horním náměstí. Podle kolemjdoucích oslovených redakcí Deníku přímo na místě jim nezbylo nic jiného, než se přizpůsobit.

„Na Horní náměstí je to vcelku daleko, pěšky si na to vůbec netroufám, ale věřím, že mladší to zvládají za patnáct nebo dvacet minut. Já jezdím autobusem a vždycky cestu spojím s dalším vyřizováním ve městě. Musím víc přemýšlet a plánovat,“ řekla starší žena, která se představila jako Ludmila Kroutilová.

Zároveň uvažovala nad tím, co s budovou bude. „Není to nic moc stavba, taková rychlá věc nalepená k sídlišti, jak bylo dřív zvykem. Se známými se bavíme, jak a jestli vůbec má nějaké využití. Možná by bylo nejlepší ji zbourat,“ podotkla.

O tom, že budovu plánuje Česká pošta prodat, mluvil už na podzim loňského roku její mluvčí Ivo Vysoudil. Nyní informaci potvrdil. „Jde o zbytný majtek a budeme vypisovat soutěž jak na prodej této budovy, tak na prodej bývalé pobočky v Poštovní," uvedl.

Redakce Deníku oslovila ohledně bývalé pobočky také vedení města. „O odkoupení pobočky na Pražské jsme neuvažovali," uvedl mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

close info Zdroj: Deník/Ilona Pergrová zoom_in Zrušená poštovní pobočka v Pražské ulici ve Znojmě.

PŘÍMĚTICE. Podobný osud jako poštu v Pražské ulici málem potkal i přímětickou pobočku. Ta stojí příznačně v Poštovní ulici a i tu se loni rozhodla Česká pošta zrušit. Uzavřená ale zůstala jen přes letní prázdniny, od září ji provozuje město jako Poštu partner.