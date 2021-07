Potyčky, ničení majetku, přepadávání v parcích. Znojmo čelí velkému stěhování cizích Romů ze Slovenska. Problémy spojené s příchodem Romů potvrdil Deníku Rovnost starosta Znojma Jakub Malačka. „Chceme omezit doplatky na bydlení, které vyplácí úřad práce. Zavedením takzvaných bezdoplatkových zón,“ oznámil v pondělí navečer Malačka výsledek jednání radních.

Městský úřad ve Znojmě. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Na základě opatření obecné povahy by chtěli Znojemští vyhlásit takovou zónu v historickém centru města. “Zkušenosti z jiných měst ukazují, že není potřeba se bát přesunu problému do jiných částí města či městských částí. Pokud by cokoli nasvědčovalo tomu, že by se problém přesouval jinam, okamžitě přistoupíme ke stejnému řešení i v dalších částech. Je to jeden z nástrojů řešení problémů s nepřizpůsobivými občany,” dodal starosta.